Qué fue del niño de 'La lengua de las mariposas', el alumno de Fernando Fernán Gómez que no pisa el cine desde hace más de una década

Hay películas que calan en el imaginario colectivo de todo un país y 'La lengua de las mariposas' es sin duda una de las más recordadas en España. Ese demoledor final es de los que se te quedan grabados en la retina, así como la expresión de su protagonista. ¿Qué fue de Manuel Lozano?

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES PELICULAS DE LA DÉCADA (2010-2019)

Estrella fugaz

Manuel Lozano Obispo nació en Santiago de Compostela, en 1990. Con tan solo nueve años, debutó en el cine en la película de José Luis Cuerda 'La lengua de las mariposas', donde dio vida a Moncho, el niño protagonista y alumno del profesor republicano interpretado por Fernando Fernán Gómez.El director le eligió en un casting que se realizó en decenas de colegios de Galicia y por el que pasaron miles de niños.

Basada en la novela '¿Qué me quieres, amor?' de Manuel Rivas, la película fue un éxito ensordecedor y copó las nominaciones de los Premios Goya de ese año, aunque finalmente solo se llevó la de Mejor guion adaptado para Rafael Azcona. Lozano estuvo nominado a Mejor actor revelación y después fue empalmando un proyecto tras otro.

El mismo año en que se estrenó la película, le llegó el rol de Dani en la serie de Antena 3 'Nada es para siempre', y se mantuvo durante 10 episodios. También hizo unas cuantas películas con José Luis Garci, como 'You are the one (Una historia de entonces)', 'Historia de un beso' y 'Tiovivo c. 1950'.

Hizo muy buenas migas con Fernán Gómez, quien quiso repetir con él dándole el papel del Lazarillo en su película 'Lázaro de Tormes'. Otras películas que hizo a lo largo de la primera década de los 2000 fueron 'Más pena que Gloria', 'Nos miran', 'Eres mi héroe' y 'Mia Sarah'.

En TV no se movió tanto, más allá de episodios sueltos en 'Paraíso' y 'Hospital Central'. Para echarle un vistazo a sus últimos trabajos en la pequeña y la gran pantalla, tenemos que remontarnos a hace una década, cuando hizo 'Somos gente honrada' (2013) y las miniseries 'Códice' (2014) y 'Hotel Almirante' (2015).

En 2011, Lozano contó en una entrevista que había logrado tomarse el tema de la interpretación con calma con el tiempo, para así también hacer sitio para otros intereses. De hecho, estudió Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña y desde que se graduó trabaja como arquitecto.

En esa misma entrevista, Lozano aseguró que Fernán Gómez le pareció "un genio" y que aprendió mucho de él. Por aquel entonces, dijo que estaba compaginando lo de ser arquitecto con su faceta de actor, pero la realidad es que no hemos vuelto a verle como tal ni en cine ni en TV desde hace 10 años.

Precisamente, la última vez que lo vimos en una pantalla fue en 2021 para homenajear al que fuera su maestro en su primera película con 'FFG, el último gran conversador', el documental sobre Fernando Fernán Gómez.

En Espinof | Qué fue de Julián González: el Guille de 'Farmacia de guardia' dejó la actuación para dedicarse al interiorismo

En Espinof | Las mejores series de ciencia ficción y fantasía de 2024