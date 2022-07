'Supervivientes 2022': Kiko Matamoros es expulsado de la isla en una gala en la que Marta mangó un mango e Ignacio acabó líder

Ding, dong, the witch is dead! Kiko Matamoros, después de diez galas siendo salvado de manera continua por la audiencia, ha sido expulsado en su enfrentamiento contra Yulen e Ignacio de Borbón. Parece que la estrategia de Yulen de acercarse carnalmente a Anabel ha surtido efecto. O eso, o -no quisiera yo pensar mal de Mediaset- a estas alturas de concurso ya tienen preparada la lista de todos los expulsados y de las tramas que van a ocurrir. Que no hemos visto 'UnReal' para no intuir las cosas.

Bye, bye, mi piccolissimo Kiko

Esta semana, Kiko Matamoros ha seguido siendo el pupas de la isla, pero, sorprendentemente, su highlight no ha sido que le picara una araña antes de la prueba, sino una clase de sexología express con Yulen donde explicaba con pelos y señales cómo curar un gatillazo o cuánto dura una erección con la precisión de Lorena Berdún. Si hay alguien de quien quieres escuchar consejos sexuales, ese es, sin duda, Kiko Matamoros.

El público, después de salvarle el primero todas las semanas, ha decidido que ya está bien y ha culminado su aventura en la isla. "Ha tocado doblar la rodilla e irme para Madrid", decía antes de saber que aún tiene que tener la rodilla recta porque le toca pasar una semana en Playa Parásito junto a Marta. "Nacho, me llevo un amigo, cuando tengas 30 años y yo 75 me estarás contando a dónde has llegado, que será muy lejos". El apellido de Nacho es "de Borbón". Efectivamente, Kiko, lejos va a llegar de una manera u otra.

Al llegar al Palafito, a Kiko Matamoros no le quedó otra que pedirle a la audiencia que le expulsase y le diera otra oportunidad a Marta, algo que la concursante, acusada esta semana de mangar un mango (no voy a dejar pasar la oportunidad de hacer este juego de palabras jamás), ha aprovechado en su favor. Veremos lo que la audiencia, que a veces es muy puñetera, decide para estos dos.

Un Nacho gana a la comida mexicana

Dos pruebas, dos, se han disputado hoy en una gala comandada por Carlos Sobera tras la baja por Covid de Jorge Javier Vázquez. La primera, de recompensa, tenía como premio una cena mexicana. Hay que tener en cuenta que esta semana Anabel ya se ha comido una hamburguesa gigante por cortarse el pelo 25 centímetros: definitivamente, se come mejor dentro que fuera de esa isla.

Anabel por 5 cms de pelo una hamburguesa XXXL más patatas, 3 pizzas, 8 kebabs, 5 tabletas de chocolate y 2 cajas de manolitos.#SVGala11 — Alberto Galván (@albertogami83) June 30, 2022

El primer juego, consistente en que una persona hace de marioneta (Ana Luque) y los otros tres tienen que llevarla por diferentes obstáculos, la han ganado Alejandro, Anabel y Yulen, no por habilidad, sino por la lesión de Nacho Palau en el equipo contrario. Alejandro e Ignacio, enfrentados tras el resultado, se han llamado lindezas como "tontopolla" o "ya nos veremos las caras fuera". Al final han compartido algo de comida mexicana, así que ni tan mal. No hay nada que un taco no cure. No, tontopolla no, un taco de comer.

El segundo juego es la noria infernal, porque, a ver, ¿para qué pensar e idear nuevos juegos si ya tienes uno que va bien? Tras más de diez minutos dando vueltas, Alejandro ha caído y le ha echado la culpa a la comida mexicana, y tiene sentido: ha perdido contra un Nacho.

Carlos sobera sobre:



Corte de pelo: Immmmpresionante.

Recompensa: immmmmpresionante.

10 segundos de noria: immmmmmmmmmpresionante!!!



No me lo quiero imaginar con un orgasmo! #SVGala11 — Desconocidisime (@desconocidisime) June 30, 2022

