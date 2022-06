'Supervivientes 2022': crónica de una gala entre fabadas, racismo, nominaciones poco sorprendentes y la expulsión de Mariana

Cuando no hay nada que contar pero estiras un programa durante horas y a lo largo del tiempo, salen galas tan aburridas como las de 'Supervivientes 2022', que se parecen al 'Survivor' original lo que un huevo a un rinoceronte. Esta semana tenemos polémicas artificiales calentadas por Jorge Javier Vázquez, peleas por bebidas isotónicas, una expulsada que -oh sorpresa- Kiko Matamoros ya intuía y una prueba con fabada. Mira, es lo que hay, llevamos dos meses y medio de reality y todavía queda mucho por pasar en la isla.

A líos con Kiko Matamoros

Que Kiko Matamoros no pinta nada en este reality es algo que saben desde la propia Telecinco, pero sigue siendo el primer salvado semana tras semana. No quiero decir que le estén poniendo una alfombra roja para llegar a la final del concurso sin problemas, ni mucho menos. Es más probable que la alfombra sea azul o verde.

La cosa es que en la primera prueba de hoy, mover una bola gigante con los ojos tapados (como digo, después de diez semanas la creatividad ya está en horas muy bajas), se ha liado parda. En su turno, Mariana y Nacho se encargaban de mover la bola y Kiko de guiarles, pero la cosa ha salido regular y, de forma absolutamente previsible, ha culminado en una pelea entre el colaborador y la modelo hondureña en la que él la ha llamado ignorante y ha aprovechado para comentar "Que una persona que viene de Venezuela, vía Italia se permita decirle a un español...encima que te acogen en este país". Ah, la clase, el savoir faire de esta gente.

#SVGala10

JJ: Kiko,has sido machista con Mariana?

Kiko:No,machista no,es q solo molesta la analfabeta esta.

JJ: Ah vale,solucionado,no has sido machista.



Y HASTA AQUÍ EL TOQUE DE ATENCIÓN A KIKO MATAMOROS pic.twitter.com/NlhMsI7J5Z — Irene Adler (@devon_sandra) June 23, 2022

Ante la situación grotesca, Jorge Javier ha dicho "Has dicho un comentario xenófobo y racista" y ha aprovechado para mandar un saludo a Venezuela, Por supuesto, de medidas cautelares nada, pero Mariana ha sido expulsada justo después. Bueno, nadie veía 'Supervivientes' para recoger moralejas, ¿no?

Mariana, al palafito

Anabel y Kiko se habían apostado 500 euros al futuro de Mariana. Ya sabéis, como quien apuesta una cerveza o quién friega esa noche, 500 euros del ala. Anabel creía que Mariana se iba a quedar y Kiko que estaba claro que se iba. Por supuesto, como siempre, casi como si tuviera información privilegiada (guiño, guiño), Matamoros acertó y Mariana se marchó a pasar una semana junto a Marta antes de ser expulsada definitivamente. Sí, se hará una votación, pero ya sabemos todos lo que saldrá.

mariana expulsada y kiko con los comentarios que ha hecho todavía dentro, se acabo esta edición #SVGala10 pic.twitter.com/2D3XcYYHN1 — babi | 𝒕𝒆𝒂𝒎 𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒂 (@upsdbabi) June 23, 2022

Tras la salvación de Matamoros y de Ignacio de Borbón (¿A nadie más se le hace raro que haya un primo del rey concursando? ¿De verdad?) estaba la cosa entre la modelo y Nacho Palau, el ex de Miguel Bosé. Pelea en la cumbre, ya véis. La audiencia, por un porcentaje muy ajustado, eligió que se marchara Mariana, que se despidió de todos como si fuera el final del camino.

Solo para encontrarse con que aún le quedaba una semana más de comer insectos y aburrirse como una ostra luchando por ser el parásito de la isla. Se abren las votaciones, aunque, como os comentamos, de poco van a servir: está bastante claro que la persona que va a volver a entrar en la isla es Marta casi sin competencia posible. Pero el classic paripé tiene estas cosas.

Polémicas artificiales

En medio del programa, Jorge Javier ha dicho "esta es la mía" y ha visto una oportunidad de oro para meter un comentario sobre Rocío Carrasco y Olga Moreno. Ni la una ni la otra competían en 'Supervivientes 2022', pero mira, todo sea por hilar tramas a la desesperada. Como Marvel, pero con Instagram y cotilleos en vez de superpoderes.

En Twitter, por supuesto, no ha habido nadie que haya dejado de dar su opinión sobre la que quizá es la cosa más aburrida de la que jamás se ha hablado en televisión: Olga ha puesto una foto en Instagram mientras Rocío se preparaba para cantar en el 'Mediafest', otra invención de la que tendremos que hablar algún día.

Jorge Javier acaba de soltar que qué casualidad que justo ayer, mientras RC estaba feliz en televisión, Olga Moreno colgaba una foto con David Flores, dejando claro que cuida de él mientras RC se divierte y que eso tiene un nombre.

NO QUEPO EN MÍ#SVGala10 #APOYOROCIO24J pic.twitter.com/IzMXBgAx9s — TU ANSIEDAD ✵ (@soytuansiedad) June 23, 2022

No es la única polémica para rellenar hueco de la noche: la otra ha tenido como protagonista una bebida isotónica -el Powerade o el Isostar de toda la vida, vamos- que los concursantes tienen para recuperar fuerzas, y que por lo visto alguien ha robado. Kiko Matamoros dijo que la ladrona había sido Anabel Pantoja, y en parte es verdad: la muchacha ha decidido usarla como un ingrediente más al cocinar. A 'Masterchef Celebrity' de cabeza.

Abuela, esto está de muerte

En 'Supervivientes 2022' comen mejor que yo. No hay semana que no les inviten a comer por todo lo alto por cualquier excusa: en este caso tenían que comer 75 gramos de fabada exactos, y el que más se acerque sería el líder. Ignacio y Kiko, con los que uno no puede sino identificarse, han dicho "Mira, ya si eso que se esfuerce otra persona" y se han zampado la fabada entera. Bastante que no han empezado a hacer un '¡Viven!' en versión Mediaset.

Diferentes estrategias, Alejandro se controla e Ignacio y Kiko descontrolados comiendo la fabada... #SVGala10 #Supervivientes2022 pic.twitter.com/A2BIsijwoq — Televisionando (@tvteveo) June 23, 2022

Yulen y Anabel han comido ambos 92 gramos. Se ve que las carpetas más falsas que un euro de cartón también unen para esto. Al final el que se ha quedado más cerca es Alejandro, que se convierte en el nuevo líder. De verdad que es un poco desesperante escribir este tipo de reseñas y darse cuenta de que hay gente pensando toda la semana una prueba basada en comer fabada. ¿Le damos una vuelta? Deja, comer fabada, con eso tiramos.

Las nominaciones

Después del experimento de poner las nominaciones los viernes que les salió regular, Mediaset ha decidido hacer y deshacer a su antojo y alargar la gala hasta las tantas de nuevo. ¿Se puede resumir todo en 30 minutos? Por supuesto. ¿Hace falta estirar lo único que le funciona en audiencia al canal ahora mismo? Pues también.

Las razones para las nominaciones, tan aburridas como siempre, sin ningún tipo de intención o de estrategia: "Aún no ha salido nominada", "se comió mi huevo", "lleva unas semanas insoportable". Ojalá hacer el experimento de poner a Jeff Probst, el presentador americano, un programa de 'Supervivientes 2022' para comprobar su reacción y sus muecas de disgusto.

Por ahorraros el trago: los nominados son Yulen, Nacho, Ignacio y Kiko, después de que Alejandro sacara de la lista a Ana Luque y nominara directamente a Nacho Palau. Y ya estaría. Telecinco finalmente nos da tregua y nos deja irnos a la cama. ¡La semana que viene, más!