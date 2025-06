Durante mucho tiempo se dijo que ‘Starman, el hombre de las estrellas’ era una copia mala de ‘E.T. el extraterrestre’. Para mí la de John Carpenter es mejor

Por cómo funciona Hollywood desde hace tiempo, no es raro encontrar varios guiones diferentes explorando ideas bastantes parecidas. En ocasiones dan para esos divertidos accidentes donde dos películas con premisas similares se estrenan en periodos de tiempo muy cortos. La faceta más cruel es cuando una que no necesariamente se ha escrito después sí se rueda y se estrena unos años más tarde de otra que se considera piedra rosetta sobre un tema.

La película entonces pierde aquello que le hace especial en la conversación, pasando a ser comentada como producto derivado. Resulta injusto, especialmente cuando te toca estrenarte después de Steven Spielberg, que suele dar con la versión más popular y memorable del tipo de películas que busca hacer, y las diferencias se terminan apreciando como fallos. Es parte de lo que condenó a una película tan asombrosa como ‘Starman, el hombre de las estrellas’.

John Carpenter volvió a tener mala suerte en su intento de hacer una película de estudio con carácter más comercial, porque incluso elaborando algo especial terminó señalada por sus similitudes con ‘E.T. el extraterrestre’, sobre todo para ser comentada como versión menor de la cinta de Spielberg. Volver a verla ahora en su versión restaurada en 4K en su recién publicada versión física en steelbook me ha servido no sólo para recordar lo que me encanta en general, sino también los aspectos fantásticos que nunca terminé de ver en la supuestamente original.

Sé que estoy cayendo en el acto de comparar que justamente ha sido la que ha precipitado el maltrato histórico con ‘Starman’. Pero ponerlas en paralelo nos sirve para establecer las diferencias en un guion entre argumento e historia. El argumento es lo que esta y ‘E.T.’ comparten de manera evidente: un alienígena llega a la Tierra repentinamente, establece contacto con una persona y establece un vinculo especial con ella, que debe ayudarle a llegar a tiempo a su nave espacial que le debe devolver a su planeta. Entre medias, fuerzas de seguridad locales y estatales intentan apresarles para poder estudiar al visitante.

Todo esto es un esquema general que, por definición, es ampliamente replicable. Si nos ponemos, podemos encontrar esta línea argumental en alguna película más antigua. Ahora bien, la historia es algo bastante diferente, y que establece lo que separa a estas dos películas. La historia es cómo los eventos de la película, el argumento, afectan a los personajes que la protagonizan, si les pone en un conflicto moral o físico, y también refleja cómo les cambia al final con respecto al inicio. Aunque las perspectivas de los protagonistas pueden ser compartidas, los puntos de partida son diferentes, lo que hace que al llegar al destino las películas a su alrededor hablen de cosas distintas.

https://www.espinof.com/listas/conociendo-a-humanos-12-peliculas-alienigenas-solitarios-visita-tierra

Elliot en ‘E.T.’ vive ante todo un viaje de intriga hacia la fantasía, encontrando en la amistad con este alienígena la manera de rellenar una infancia bastante corriente en los suburbios y en parte la ausencia paterna que vive su núcleo familiar. Tiene un desarrollo bastante sencillo por su intento de apelar a todos los públicos, incluyendo infantes, aunque es de agradecer que Spielberg estableciera un tono un poco más complejo que permitiese entrar en terrenos más oscuros y/o interesantes que muchas fantasías de su época inflados hasta tener una condición de clásicos un poco endeble.

‘Starman’: un viaje emocionante

‘Starman’, por supuesto, no intenta apelar a tantos demográficos, ya que su historia es más adulta. Karen Allen interpreta a una mujer asolada por el trauma de perder a su esposo, interpretado por Jeff Bridges, hasta un punto depresivo. La presencia de una extraña forma de vida de otra planeta que, por si fuera poco, toma el aspecto de su difunto marido le causa un miedo bastante extremo, pero el viaje se convierte en una oportunidad para procesar sus complicado duelo. Es una historia bastante diferente y de carácter más maduro, aunque no necesariamente mejor.

Pero cómo lo aborda Carpenter sí que la hace digna de ser resaltada en sus propios méritos. Aunque estemos hablando de unos los autores más completos en lo que respecta a cine en general, y terror y fantástico en particular, ejerciendo de guionista, productor y compositor además de como director en la mayoría de ocasiones, estamos ante un cineasta que siempre quiso ser más como su admirado Howard Hawks. Un hombre de estudio, que coge proyectos de distinto tipo y lleva a término con asombrosa eficacia además de un toque distinguible. ‘Starman’ fue una oportunidad para ello tras el fracaso comercial de ‘La cosa’, tomando un guion ajeno y permitiendo también un compositor diferente en Jack Nitzsche (que hace un trabajo maravilloso en intentar mantener la textura de la música del cine Carpenter pero llevarlo en la dirección que se requiere).

Aquí encontramos algo que se sale de su zona de confort, intentando llegar a un tono más emotivo y que apele más a público general. Mientras que la mayoría ha celebrado a Carpenter por su visión cínica y anarco-punk sobre la humanidad, aquí le tenemos intentando llegar a algo más sensible y llevado por un clásico sentido de la maravilla. No es que rompa enteramente con lo que define a un film de Carpenter, porque en su primer acto encontramos otro increíble desempeño en presentar cómo los seres humanos procesan y hasta temen inicialmente la llegada de lo sobrenatural, y también hay una increíble muestra de la desconfianza en torno a los estamentos del poder representados aquí en agencias gubernamentales con alcance en todo el país.

Pero es capaz de explorar cosas diferentes en su cine de una manera bastante sobria, exquisita y también alucinante, además de incluir guiños a los dramas clásicos de su predilección como esa bella escena del alien viendo ‘De aquí a la eternidad’. La textura que aporta a la hora de enfocar cada escena, que logra no sólo impresionar visualmente sino cuidar el viaje emocional del personaje de Allen, es algo que alza a ‘Starman’ por encima del carácter menor que siempre ha tenido en su filmografía. El fabuloso trabajo de actores, tanto de una fantástica Karen como de un Bridges que saca increíblemente un personaje casi imposible, es otro acierto que le permite llegar a uno de sus finales más especiales. Tanto por lo inusual que es como por lo increíblemente emotivo que es sin necesidad de incidir en ello de manera chillona. Todo hace de esta una película mágica.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción de la historia