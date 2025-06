Es una de las mejores películas de superhéroes de la historia y sólo tienes 4 días para ver esta joya de la ciencia ficción en Netflix

El cine de superhéroes nos ha dado infinidad de películas a lo largo de los últimos años, ya que la popularidad de este tipo de aventuras tocó techo gracias al impulso que le dio el Universo Marvel. Ahora el público es más selectivo a la hora de decidir cuáles ve en pantalla grande, pero seguro que muchos llevan tiempo deseando ver la secuela de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso', a mi juicio una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos.

Hoy toca volver a hablar de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso' porque su andadura en Netflix está a punto de llegar a su final. Este próximo sábado 21 de junio será su último día disponible en la plataforma, por lo que os queda muy poco tiempo si queréis recuperarla, ya sea porque todavía la tenéis pendiente o porque simplemente os apetece volver a verla.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Arrolladora

Es cierto que varias de las virtudes de la película estaban ya presentes en la estupenda 'Spider-Man: Un nuevo universo', pero yo creo que el título que ahora nos ocupa fue un claro paso adelante en muchos aspectos. Visualmente estamos ante una propuesta arrolladora que rebosa creatividad y ganas de jugar con todo lo que propone, dejando así multitud de escenas inolvidables.

No me olvido tampoco se su gran uso de ese recurso tan problemática que ha sido el multiverso. En el MCU ha traído más quebraderos de cabeza que alegrías, pero aquí encaja de maravilla para proponer una misión sencillamente imposible para Miles Morales, combinando tanto ambición narrativo como la necesidad de tener un plan para que todo encaje.

De hecho, mi única queja es su naturaleza de media película, ya que su desenlace pide a gritos poder ver ya mismo 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse', un largometraje que ha sufrido ya múltiples retrasos. El plan inicial era que se estrenase en marzo de 2024, pero su llegada a los cines está fijada ahora mismo para el 4 de junio de 2027. Y digo ahora mismo porque no me sorprendería que su lanzamiento por parte de Sony volviese a aplazarse.

En Espinof | Las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica

En Espinof | El público elige las 7 mejores películas de superhéroes de la historia. Hay 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, pero 0 de DC