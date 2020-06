Así es 'La casa fuerte': siete parejas al asalto del dinero en el nuevo reality de famosos de Telecinco

Con el final de 'Supervivientes' reciente (controversia incluida), Telecinco estrena este jueves 11 de junio a las 22:00 'La casa fuerte', su nuevo reality que, siguiendo la estela de las últimas tendencias, tendremos convivencia entre parejas.

Eso sí, no todas serán parejas románticas ni pondrán a prueba su amor, pero seguramente que eso no será impedimento para que se comente puntualmente en los diversos programas del grupo audiovisual.

Un formato original de Mediaset presentado por Jorge Javier

'La casa fuerte' es un formato original de Mediaset y se emitirá los jueves y los domingos además de los pertinentes resúmenes diarios y seguimientos en el resto de programas. La labor de presentación estará presentado por Jorge Javier Vázquez, Sonsoles Ónega y Nuria Martín, quienes nos introducirán en una idílica villa que será el escenario de esta competición que promete tensión y diversión.

Siete parejas en busca de fortuna

Después de un sinfín de variaciones de 'Gran Hermano' y similares, 'La casa fuerte' nos propone un juego de cazar la fortuna ajena. Nos encontraremos con siete parejas de famosos (famosos nivel Telecinco, claro) que llegarán a esta villa donde convivirán. Eso sí, unos lo harán en sus respectivas habitaciones mientras que otros tendrán que acampar en el jardín.

Las parejas "afortunadas" (Residentes) tendrán su propia habitación y, a través de pruebas diarias, conseguirán dinero que guardarán en su propia caja fuerte. Por otro lado, los acampados (Asaltantes) deberán competir para conseguir acceder a esa caja fuerte y quitarles la habitación a sus rivales.

Cada semana los Residentes puntuarán la convivencia y, también cada semana, será la audiencia la que decide el destino de dos parejas. Decidirán si una pareja deja de ser Residente o si la Asaltante logra el objetivo de hacerse con la propiedad anhelada.

De Leticia Sabater a Fani y Christopher: los concursantes de 'La casa fuerte'

Hasta el momento se han confirmado concursantes para participar en 'La casa fuerte'. Algunas ya son rostros habituales del mundo del salseo de Telecinco, exconcursantes de otros realities, y otras tienen más carrera pero poco le queda para ser perennes en la parrilla del canal de Mediaset.

Como ya he comentado, no todos entran en pareja y no todas las parejas son románticas, sino que hay concursantes que entran con sus respectivas madres. Los concursantes confirmados hasta el momento son:

Maite Galdeano y Cristian Suescun (madre e hijo)

Jaime Ferre y Cristina Gilabert (pareja)

Fani y Christopher (pareja)

María Jesús Ruiz y Juani Garzón (hija y madre)

José Labrador

Macarena Millán

Leticia Sabater

Iván González

Yola Berrocal

Oriona Marzoli

Estos últimos que llegan individualmente también conformarán pareja entre ellos.

Cómo seguir 'La casa fuerte'

La maquinaria de Mediaset nos permitirá seguir el concurso al minuto. En Telecinco tendremos sendas galas los jueves (presentado por Jorge Javier) y los domingos (Sonsoles Ónega), esta última se podrá ver por adelantado en Mitele; una conexión en el access por parte de Nuria Martin.

En Divinity se podrá ver los resúmenes diarios, también emitidos en primicia por parte de Mitele. Además, el consabido seguimiento en todos los programas del grupo, desde 'Sálvame' hasta 'Viva la vida'.

¿Funcionará el programa?

Solo por ella ya merece la pena

La duda de siempre llega ahora, ¿funcionará? 'La casa fuerte' es la apuesta de reality de Telecinco para este verano, pero el ser un formato nuevo le agrega un punto de incertidumbre extra en torno a si logrará tener unas audiencias decentes o si veremos acortarse repentinamente. De momento está diseñada para seis semanas, con opción para tener otras dos.

Estamos en una época en la que Mediaset tiene que esforzarse cada vez más para que no nos cansemos de ver una y otra vez a los mismos concursantes, a las mismas personas, que entran en el circuito de realities y programas saltando de uno a otro.

Este año Telecinco decidió no realizar un nuevo 'Gran Hermano' debido a la fuga de anunciantes provocado por el caso de violación de Carlota y su gestión por parte de la productora. Así este 2020 fue inaugurado por 'El tiempo de descuento' una especie de "secuela" de 'GH Vip 7' para seguir aireando los trapos.

Por tanto, esta 'La Casa Fuerte' nace con la necesidad de suplir en parte esta prolongada ausencia de 'Gran Hermano' propiciando un reality de seguimiento de una casa en directo. Ahora, ¿convencerá esta nueva dinámica? lo sabremos en breve.