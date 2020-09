'La ciudad de las estrellas (La La Land)': Ryan Gosling y Emma Stone protagonizan un delicioso musical romántico

Esta noche a las 22:00, Telecinco emite una de las últimas grandes sensaciones musicales del cine reciente: 'La ciudad de las estrellas (La La Land)', película dirigida por el estimulante Damien Chazelle y que nos lleva al mundo de sueños en una ciudad especializada en quebrar corazones y esperanzas, Los Angeles.

Es el caso de Mia (Emma Stone), la clásica camarera que va ajetreada de audición en audición; y de Sebastian (Ryan Gosling), un músico apasionado del jazz algo resignado a tener que tocar en bares para ganarse la vida. El encuentro entre los dos nos lleva por un drama musical romántico con piezas para todos los gustos.

Además de Stone y Gosling está completado por John Legend, Rosemarie DeWitt, Finn Wittrock, J. K. Simmons, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe y Tom Everett Scott, entre otros.

El aspecto musical lo aporta el compositor de cabecera de Chazelle (y compañero de universidad), Justin Hurwitz ('Whiplash', por ejemplo). El compositor californiano se llevó tanto el Óscar como el Globo de Oro por Banda sonora original y mejor canción original por "City of Stars". En lo personal, me gustaba más el número inicial ("Another Day of Sun").

Una de esas películas "que hay que ver"

Estrenada en diciembre de 2016 en Estados Unidos (ya en enero del 17 en España), 'La La Land' se convirtió en la película que había que ver en esos meses. Uno de esos pequeños fenómenos de los que todo el mundo hablaba y que tenía el beneplácito de la crítica.

Y no me extraña, ya que Chazelle es un enamorado del cine musical y recoge lo mejor de su historia con la depurada evolución de un género con noventa años de edad. Tiene sus ecos de la edad de oro (hay una nostalgia explícita) con un preciso montaje que pule una dirección magnífica meritoria del Óscar que se llevó. Paradójicamente, creo que lo peor de 'La ciudad de las estrellas (La La Land)' es que su lado musical se queda algo corto en ambición.

El estar anclado a una perspectiva moderna de un cine "como el de antes" hace que la historia de nuestros protagonistas parezca algo plana. Sin embargo, en líneas generales, la película de Chazelle es todo un prodigio: estupenda, maravillosa y dispuesta a darnos un gran rato.