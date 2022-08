Esta barra de sonido Sony con Dolby Atmos es un chollo en Amazon y ahora puedes llevártela a mitad de precio

Sony es sinónimo de calidad, aunque sus productos normalmente son demasiado caros para la mayoría de bolsillos. Por ello, y si estás buscando una buena barra de sonido que mejore la calidad de tu Smart TV, hoy nos hemos sorprendido con esta espectacular oferta en Amazon, que ha dejado el modelo Sony HT-X8500 a mitad de precio (y su mínimo histórico), cayendo hasta los 203,15 euros.

Con un precio de venta al público recomendado de 400 euros, ahora puedes aprovechar la espectacular oferta de Amazon para ahorrar bastante dinero en la barra de sonido Sony HT-8500. Con un descuento que la deja a mitad de precio, puedes llevártela por solo 203,15 euros: su mínimo histórico hasta la fecha.

Comprar barra de sonido al mejor precio

El descuento de Amazon en la barra de sonido Sony HT-8500 es lo que más puede llamarnos la atención, pero no podemos olvidarnos de sus características, que son muy interesantes. En primer lugar, no viene con subwoofer inalámbrico, como ya estamos acostumbrados por el precio, porque no le hace falta. Incluye Vertical Surround Engine, la tecnología de Sony que permite simular un sonido en todas las direcciones con Surround 7.1.2.

También es compatible con los formatos Dolby Atmos y DTS:X, mejorando aún más la calidad de sonido y ofreciendo una experiencia completamente inmersiva en tres dimensiones. Algo muy importante a destacar de este modelo es que viene con diferentes modos de sonido. Entre ellos, de forma automática, podemos tener la configuración óptima con el modo para el cine, música, juego, noticias y para los deportes.

Su diseño compacto es perfecto para poder instalarla en cualquier lugar, y su conectividad nos permite conectar diferentes dispositivos, tanto de forma inalámbrica como por cable. Entre lo más llamativo de este aspecto, nos encontramos con Bluetooth 5.0, HDMI eARC y USB.

Si quieres conocer al detalle lo que puede ofrecer esta barra de sonido Sony HT-8500, nuestros compañeros de Xataka lo explican a la perfección en su artículo de las características del dispositivo.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.