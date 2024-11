3 años después, vuelve la serie más vista de Netflix en toda su historia. El espectacular tráiler final de la temporada 2 de 'El juego del calamar' promete emociones fuertes

Netflix ha decidido poner ya todas las cartas encima de la mesa con el espectacular tráiler final de la temporada 2 de 'El juego del calamar'. La serie más vista de toda la historia de la plataforma vuelve por la puerta grande el próximo 26 de diciembre de 2024, más de tres años después del lanzamiento de la primera tanda de episodios que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.

En este nuevo avance conocemos a personajes llamados a tener mucho peso en los próximos episodios de la serie y se nos muestra un poco más de lo que sucede en el interior de la isla en la que tienen lugar estos juegos mortales. Obviamente, Netflix se ha guardado muchas sorpresas de cara a su inminente estreno.

Varios regresos y muchos fichajes

Entre los regresos de la primera temporada tenemos a Lee Jung-jae como Gi-hun, Lee Byung-hun como el líder del juego, Wi Ha-jun como el detective Hwang Jun-ho y Gong Yoo como el reclutador de nuevos participantes en estos violentos juegos. Además, se unen a la serie Yim Si-wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-hoon and Yang Dong-geun as well as Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won y Won Ji-an.

Detrás de la serie vuelve a estar su creador, guionista en solitario y director Hwang Dong-hyuk, quien esperemos que haya sabido estar a la altura. Por lo pronto, ya está confirmada la temporada 3 para el año que viene, por lo que es más que probable que la segunda acabe con algún cliffhanger bien potente.

Recordemos que el éxito de 'El juego del calamar' fue tal que ninguna serie ha logrado aún superar las 2.205.200.000 horas reproducidas para un total estimado 265,2 millones de visualizaciones de que consiguió la temporada 1 durante sus primeros 91 días en la plataforma. La que más cerca se quedó fue 'Miércoles', pero la serie encabezada por Jenna Ortega se tuvo que "conformar" con 1.718.800.000 horas y 252,1 millones estimados de reproducciones.

