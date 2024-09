Antihéroes de Marvel, ¡reuníos! El sensacional tráiler de 'Thunderbolts*' presenta el atípico nuevo grupo con Sebastian Stan y Florece Pugh al frente

Como se suele decir... "We are so back" con el Universo Cinemático de Marvel y es que la compañía acaba de desvelar el primer tráiler de 'Thunderbolts*' la prometedora nueva película de la Fase 5 (¿siguen importando las fases?). La cinta, dirigida por Jake Schreier, llegará a los cines el próximo 2 de mayo de 2025.

Como el rayo

Basado en el grupo creado por Kurt Busiek y Mark Bagley (gran cómic, por cierto) allá por mediados de los 90, poco tiene que ver esta encarnación con la, digamos, alineación clásica del grupo. Tenemos, eso sí, una agrupación de antihéroes encabezados por Sebastian Stan como Bucky Barnes/Soldado de Invierno y Florence Pugh como Yelena Belova.

Pero no serán los únicos ya que nos encontraremos a David Harbour como Guardián Rojo, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Fantasma, Wyatt Russell como John Walker/US Agente, Olga Kurylenko como Antonia Dreykov/Taskmaster y Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine.

Sobre el argumento, poco más se sabe más allá de lo desvelado en el tráiler. Imagino porque algo de esto beberá directamente de 'Capitán América: Brave New World', que se estrena un par de meses antes. Dirigida por Schreier, 'Thunderbolts*' cuenta en el guion con Eric Pearson, Lee Sung Jin y Joanna Calo.

