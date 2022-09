Impresionante tráiler de 'The English': Amazon pone fecha de estreno a la prometedora miniserie protagonizada por Emily Blunt

Emily Blunt ('Un lugar tranquilo') ya tiene a punto de caramelo su nueva serie. Desde Amazon y BBC han lanzado el primer tráiler de 'The English', western que la plataforma estrenará el 11 de noviembre, siguiendo el estreno en la cadena pública británica el día anterior.

Eso sí, todavía no conocemos cómo veremos esta serie en España ya que Prime Video ha anunciado la serie para los países angloparlantes (a excepción de los británicos) y los países nórdicos. Me viene ahora mismo el recuerdo de otras de las coproducciones con BBC ('Small Axe'), que terminamos viendo en Movistar Plus+.

Un western macabro

Pero vayamos a la miniserie, que consta de seis episodios que cuenta la historia de una aristócrata inglesa y un antiguo explorador de caballería cuyos caminos se cruzan en 1890. Ambos tienen un claro concepto de su destino pero no son conscientes de hasta qué punto dependen de su pasado compartido.

Será en Hoxem, Wyoming, cuando después de una investigación sobre una serie de asesinatos extraños, macabros y sin resolver, cuando su historia entrelazada será totalmente comprendida.

Blunt encabeza el reparto junto a Chaske Spencer. Completan el elenco Stephen Rea, Valerie Pachner, Rafe Spall, Tom Hughes, Toby Jones y Ciarán Hinds. Hugo Blick ('The Honourable Woman') crea, escribe y dirige esta miniserie.