El intenso tráiler de 'The Walking Dead: World Beyond' desvela su nueva fecha de estreno

AMC va a seguir exprimiendo el universo de 'The Walking Dead' hasta que no quede una gota por sacar del mismo. Ya van diez temporadas de la serie madre, cinco de 'Fear the Walking Dead' y el siguiente spin-off en llegar será 'The Walking Dead: World Beyond', serie que acaba de presentar su intenso tráiler durante la Comic-Con.

Una serie de dos temporadas

En 'The Walking Dead: World Beyond' se nos contará la historia de la primera generación de supervivientes nacidos durante el apocalipsis de los muertos vivientes. Unos pocos se convertirán en héroes, pero también los que habrá que acabarán siendo villanos.

La particularidad de 'The Walking Dead: World Beyond' es que se trata de una serie ya cerrada de antemano. Está dividida en dos temporadas de diez episodios cada una y sus responsables han prometido que no tendrá más, ya que cuenta una historia muy específica dentro de este universo.

El gran rostro visible del reparto de 'The Walking Dead: World Beyond' es la veterana actriz inglesa Julia Ormond. Junto a ella también podremos ver a Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston y Nico Tortorella.

El estreno de 'The Walking Dead: World Beyond' estaba previsto para el pasado 12 de abril, pero se retrasó a última hora sin dar una nueva fecha. Pues bien, eso ha cambiado con este lanzamiento, ya que podremos verla a partir del 4 de octubre.