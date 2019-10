'The Walking Dead': la serie tendrá temporada 11 y presenta el tráiler de su nuevo spin off

De forma completamente inesperada, Angela Kang, showrunner de la serie estrella de AMC, 'The Walking Dead', ha confirmado que el buque insignia del canal volverá con una undécima temporada el otoño que viene. Además, se ha mostrado el primer tráiler de la tercera serie basada en el universo 'The Walking Dead', que aún no tiene título.

Será por zombies

El anuncio llega un día antes del estreno de la décima temporada, que arranca unos meses después del final de la novena temporada, con las comunidades lidiando con los efectos secundarios del final de la temporada anterior.

Pero el verdadero bombazo del mundo zombie de AMC ha sido el anuncio de una nueva serie, un nuevo spin off de 'The Walking Dead' aún sin título que contará con dos jóvenes protagonistas femeninas y se centrará en la primera generación en cumplir la mayoría de edad en el post-apocalipsis. Algunos se convertirán en héroes, algunos se convertirán en villanos. Al final, todos cambiarán de manera inevitable para siempre.

El reparto de la nueva serie incluye a Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston y Nico Tortorella. Scott M. Gimple y Matt Negrete son los creadores de la misma, con Negrete como ejerciendo funciones de showrunner. La nueva serie de 'The Walking Dead' llegará en la primavera de 2020.