'Matrix 4' revela su título oficial y muestra su primer tráiler: así es el avance mostrado en la CinemaCon 2021

Sí, ya sé que con esto de las secuelas tardías hay que tener unos mínimos de cautela y desconfianza, pero con 'Matrix 4' se me está haciendo especialmente complicado contener el entusiasmo y moderar las expectativas; sobre todo ahora que parece que se ha abierto la veda y se va a empezar a lanzar material promocional de cara a su estreno a finales de este mismo 2021.

Hora de resucitar

En el marco de la CinemaCon, que se está celebrando esta semana en en Caesars Palace de Las Vegas, la gente de Warner Bros. al fin ha desvelado el título oficial que tendrá el nuevo capítulo de la saga. Este no será otro que 'The Matrix: Resurrections'; continuando con la tradición de encasquetar un subtítulo que comienza por la letra "R" tras 'Reloaded' y 'Revolutions'.

Pero esto no ha sido todo. Durante el evento se ha proyectado un primer tráiler del largometraje dirigido por Lana Wachowski que, desgraciadamente, parece que ha sido únicamente para los ojos de los asistentes a la CinemaCon. Eso sí, diversos afortunados no han tardado en explicar qué ocurre en el avance, así que podemos contaros qué nos espera.

Así es la descripción del tráiler de 'The Matrix: Resurrections'

El tráiler comienza mostrándonos una ciudad de San Francisco de un futuro próximo. En ella, Neo —Thomas— se encuentra hablando con un psicoterapeuta interpretado por Neil Patrick Harris. Parece ser que el protagonista vuelve a sentir una desconexión con el mundo real. Neo, entonces, dice: "He estado teniendo sueños que no parecen sueños. ¿Estoy loco? A esto, el terapeuta contesta: "Aquí no usamos esa palabra".

Una serie de flashbacks de lo ocurrido en la trilogía original circulan en pantalla para desembocar en el —re—encuentro entre Neo y Trinity. El personaje de Carrie-Ann Moss pregunta al de Keanu Reeves si se conocen de algo, pero parece ser que no guardan recuerdos el uno del otro.

El tráiler continúa con el día a día de Neo, quien debe tomar dos pastillas azules diarias, en la ciudad de San Francisco, todo al ritmo de la canción 'White Rabbit' de Jefferson Airplane. Entonces, un joven Morfeo interpretado por Yahya Abdul-Mateen II aparece ofreciendo a Neo una pastilla azul y otra roja, y espetando un contundente "Hora de volar". Entonces, una mujer con el pelo azul hace atravesar a Neo un espejo y le enseña la realidad de Matrix.

A partir de aquí, una secuencia de montaje enseña la acción característica de la saga, con Neo entrenando en el dojo y Trinity zurrando a policías, y elementos conocidos como las vainas o los temidos agentes. El fin de fiesta llega de la mano de Neo, que para un grupo de balas con su mente y que acaba rematando la jugada desviando un misil hacia un helicóptero.

No sé a vosotros, pero a mí esta descripción me ha sonado a gloria bendita. Sí, entiendo que pueda parecer un remake tardío de lo visto en la 'Matrix' original, pero algo me dice que hay toneladas de secretos guardados y que esto no dejará de ser un primer acto que desemboque en una aventura completamente nueva y que, con suerte, hará las delicias de quienes disfrutamos plenamente hace ya más de veinte años.

'The Matrix: Resurrections' se estrenará simultáneamente en cines y en HBO Max el próximo 22 de diciembre de este mismo 2021.

Vía | ScreenRant