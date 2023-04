Michael Fassbender se disfraza de Ted Lasso en el tráiler de 'El peor equipo del mundo (Next Goal Wins)', la oda a los perdedores de Taika Waititi

Searchlight Pictures ha presentado el tráiler de 'El peor equipo del mundo' (Next Goal Wins)', una comedia dramática biográfica sobre deportes dirigida por Taika Waititi, quien ha coescrito el guión con Iain Morris, basándose en el documental de 2014 del mismo nombre de Mike Brett y Steve Jamison, que contaba la historia del entrenador holandés-estadounidense, Thomas Rongen, y sus esfuerzos para llevar a la selección nacional de fútbol de Samoa Americana, considerada la más débil del mundo, a la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2014.

Una oda a los perdedores

'El peor equipo del mundo (Next Goal Wins)' profundizará en la historia del equipo de fútbol de la Samoa Americana tras sufrir la peor derrota en la historia de la Copa Mundial, al perder ante Australia 31-0 en 2001. Con el Mundial de 2014 acercándose, el equipo recluta a un inconformista entrenador que está pasando una mala racha (interpretado por Michael Fassbender) para ayudarles a cambiar su destino.

Además de Fassbender, al reparto se unen Elisabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House y Kaimana. Waititi produce junto a Jonathan Cavendish y Garrett Basch, con Andy Serkis, Will Tennant y Kathryn Dean como productores ejecutivos. Los productores adicionales incluyen a Mike Brett y Steve Jamison, quienes dirigieron el documental de 2014 en el que se basa la película.

El humor de Waititi se percibe en cada minuto del tráiler, con "Take a Chance on Me" de Abba sonando y un Fassbender teñido de rubio que se le pone pinta de Ted Lasso, al ser un americano que viaja a un país diferente para convertir a un grupo heterogéneo y torpón de jugadores de fútbol en campeones. El mismo Waititi incluso juega con esto, enfatizando sus fracasos en los Óscar con 'Jojo Rabbit' y un Teen Choice Award por 'Thor: Ragnarok'.

