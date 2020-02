Netflix anuncia la renovación de la docuserie 'The Movies That Made Us' para una segunda temporada

'The Movies That Made Us' ha sido renovada para una temporada 2 en Netflix. La producción de The Nacelle Company es una serie documental que profundiza en las películas más populares de las décadas de los años 80 y 90, explorando la intrahistoria detrás de cine con muchos fans como 'Cazafantasmas' o 'Jungla de Cristal'.

Más películas para celebrar echando de menos

La docuserie anunció en Twitter que volverá, compartiendo un teaser que muestra una cinta VHS con el título original de la serie, indicando que es la temporada 1, para luego tachar el número para cambiarlo por un 2, agradeciendo a los fans el apoyo otorgado a la serie, que les ha conseguido el regreso.

En la primera temporada 'The Movies That Made Us' contó con clásicos como 'Jungla de Cristal', 'Cazafantasmas' 'Dirty Dancing' y 'Solo en casa'. El tono de la serie consta de una banda sonora vintage y una narración de Donald Ian Black, que va desgranando detalles como los orígenes de cada película, curiosidades de las fases de proyecto antes de estrenarse y una valoración del impacto que tuvieron cuando llegaron al gran público.

Aunque no han confirmado qué películas aparecerán en este nuevo bloque ni cuántos episodios tendrá, no le faltan para elegir. Su creador, Brian Volk-Weiss, asegura que cada episodio tiene un tono similar al de la película que se trata. La primera temporada se estrenó en noviembre del 2019, pero aún no se ha confirmado una fecha de estreno para la segunda, aunque se podría esperar también a finales de año, como la anterior.