El nuevo tráiler de 'She-Ra y las princesas del poder' nos muestra a Adora uniéndose a la rebelión

A falta de poco más de un mes para que se estrene globalmente, Dreamworks TV ha publicado el tráiler completo de 'She-Ra y las princesas del poder', serie de animación que veremos en su totalidad el 16 de noviembre en Netflix.

La serie, derivada del universo de He-Man, está protagonizada por Adora, originalmente hermana gemela de Adam Prince. Mientras entrena duramente para luchar bajo las órdenes de Hordak, Adora se verá convertida en la princesa guerrera legendaria She-Ra. A partir de ese momento, se unirá a un grupo de princesas rebeldes que buscan restaurar el equilibrio de Etheria y defenderlo de la Horda del mal al que una vez perteneció.

Este nuevo tráiler de 'She-ra y las princesas del poder' tiene algo más de dos minutos y medio en los que vemos claramente qué nos vamos a encontrar (a la par que disipamos dudas sobre ello). El tono es claramente infantil, pero en la línea de la animación actual y tiene cierto toque épico que te mete de lleno en el viaje del héroe de nuestra protagonista.

Lo que sí que veo es que los diseños de Noelle Stevenson no funcionan demasiado bien en movimiento. La animación me parece algo tosca, lo cual es una pena, porque Stevenson es una gran artista y es bastante buena diseñando personajes (en 'Leñadoras' me fascina). A ver si el guion logra hacer que nos olvidemos de este aspecto para bien.