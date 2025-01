Olvida 'The Chosen'. La épica bíblica de Prime Video sobre el rey David desvela su potente tráiler

En lo que esperamos que llegue la quinta temporada de 'The Chosen' parece haber un nuevo interés en historias bíblicas y la próxima que veremos llega en apenas un mes a Prime Video. La plataforma ha desvelado el épico primer tráiler de 'House of David', que se estrenará el próximo 27 de febrero en la plataforma.

Será ese día cuando podamos ver esta serie, que narrará el ascenso de un joven muchacho que será ungido por el profeta Samuel como elegido de Dios después de que el rey Saúl perdiese su favor. Como vemos en el tráiler, el evento central será la guerra con los filisteos y con su campeón, el gigante Goliat.

Honda vital

Según la sinopsis oficial:

«'House of David' narra la historia del ascenso de la figura bíblica, David, quien se convertirá en el más afamado y celebrado rey de Israel. La serie sigue al otrora poderoso rey Saúl en lo que cae víctima de su propio orgullo. Bajo la dirección de Dios, el profeta Samuel unge a un improbable y marginado adolescente como nuevo rey. En lo que Saúl pierde su poder en su reino, David se encuentra en una odisea para descubrir y cumplir su destino, navegando en el amor, la pérdida y la violencia en la corte del mismo hombre que está destinado a reemplazar. En lo que un líder cae, otro debe alzarse.»

Michael Iskander protagoniza la serie como David en su ascenso a Rey de Israel. Junto a él, el reparto principal cuenta con Martyn Ford como Goliat, Stephen Lang como Samuel, Ali Suliman como Saúl, Ayelet Zurer como Ahinoam. Además, completan el elenco Indy Lewis, Yali Topol Margalith, Ethan Kai, Sam Otto, Oden Fehr, Louis Ferreira, Davood Ghadami, Ashraf Barhom y Alexander Uloom.

La serie está basada en una idea de Jon Erwin, quien crea 'House of David' junto a Jon Gunn. Si bien no tiene que ver con la franquicia de 'The Chosen' que, como sabéis se expandirá próximamente a otras historias de la Biblia, su creador Dallas Jenkins ha servido de asesor especial de Wonder Project, productora de esta ficción.

