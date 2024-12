'The Chosen: La última cena'. Todo lo que sabemos de la temporada 5 de la fenomenal serie sobre Jesús y sus apóstoles

Parecía ayer cuando empezaron pero ya llevamos varios años disfrutando del relato de los evangelios cristianos narrados desde el punto de vista de los apóstoles. 'The Chosen (Los elegidos)' regresará próximamente con su temporada 5 y esto es todo lo que sabemos.

La historia

Después de la llegada a Jerusalén, la temporada 5 repasará los principales acontecimientos que se conmemoran en la Semana Santa cristiana. De hecho, la temporada lleva el subtítulo de "La última cena", que será el evento central de estos próximos episodios. Pero también otros pasajes como la visita de Jesús al templo.

La sinopsis oficial reza:

"La mesa está puesta. La gente de Israel da la bienvenida a Jesús como rey mientras sus discípulos esperan su coronación. Pero, en lugar de enfrentarse a Roma, da la vuelta en el festival religioso judío. Con su poder amenazado, los líderes religiosos y políticos del país harán lo que puedan para asegurar que este banquete pascual sea el último de Jesús."

El reparto

No se esperan cambios en el reparto de estos nuevos episodios de 'The Chosen', así que se el elenco principal está formado por Shahar Isaac como Pedro, Jonathan Roumie como Jesús, Paras Patel como Mateo, Noah James como Andrés, George H. Xanthis como Juan, Abe Bueno-Jallad como Santiago el mayor, Giavani Cairo como Judas Tadeo, Jordan Walker Ross como Santiago el menor, Joey Vahedi como Tomás, Reza Diako como Felipe, Austin Reed Alleman como Bartolomé, Alaa Safi como Simón el zelote y Luke Dimyan como Judas Iscariote.

Además, es de esperar que sigamos viendo a Elizabeth Tabish como María Magdalena, Amber Shana Williams como Tamara, Vanessa Benavente como María, Lara Silva como Eden, Nick Shakoour como Zebedeo, Shaan Sharma como Shmuel o Andrew James Allen como Pilatos, entre otros.

El rodaje

El rodaje de la temporada 5 de 'The Chosen' se produjo este pasado verano. Bueno, en concreto arrancó en abril y terminó el pasado septiembre. Como siempre, es Dallas Jenkins el director y guionista principal de la temporada.

La fecha de estreno

Aquí hay un poco de lío porque por un lado tendremos el estreno en cines y por otro el estreno en streaming. La temporada 5 de 'The Chosen' tendrá su estreno en cines de Estados Unidos y Canadá el 27 de marzo, estrenándose en tres partes en sucesivas semanas. Luego, en España la serie llegará a los cines a partir del 10 de abril.

Por otro lado, lo que no tenemos fecha es para el estreno en streaming, pero no debería tardar demasiado respecto a su paso por cines. En España la nueva temporada se podrá ver tanto a través de la web y apps oficiales como de Acontra+ y Movistar Plus+.

El tráiler y póster

