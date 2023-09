Paul Mescal y Andrew Scott se enamoran en 'Nosotros los desconocidos': tráiler y fecha de estreno del drama romántico con un inesperado giro fantástico

El director de 'Weekend' nos trae otro drama romántico para finales de año: Andrew Scott y Paul Mescal protagonizan 'Nosotros los desconocidos', que ya tiene tráiler y se estrena el próximo 22 de diciembre.

Los desconocidos

Los actores Andrew Scott ('Fleabag') y Paul Mescal ('Aftersun') encabezan el reparto de 'Nosotros los desconocidos' ('All of us strangers'), la nueva película escrita y dirigida por Andrew Haig (guionista y director también de series como 'Looking' o 'La sangre helada').

Se trata de un drama romántico con tintes fantásticos en el que un novelista (Scott) y su vecino (Mescal) se convierten en amantes, a la par que el primero se enfrenta a una situación desconcertante: sus padres fallecidos aparecen en su piso, con la misma edad que tenían cuando murieron.

Jamie Bell y Claire Foy interpretan a los padres en esta adaptación de la novela 'Ijintachi to no natsu' ('Strangers') de Taichi Yamada. Según explica el propio Haig, se trata de una cinta intimista que ha afrontado de manera muy personal:

"Enfrentarme a mi propio pasado, a la vez que contaba la historia de otra persona enfrentándose al suyo... No sé si fue una locura, emocional o mental. Desde luego, ha sido un experimento extraño y catártico".

Sobre las escenas de sexo de la película, el director ha querido destacar la función emocional de las mismas:

"Lo que realmente quería aquí era reproducir la naturaleza subjetiva del sexo y lo que se siente. El nerviosismo, la excitación, la sensación física de que alguien te toque y lo que eso te provoca".

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023