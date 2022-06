'Lo que hacemos en las sombras' desvela un desternillante tráiler para la temporada 4: los vampiros se van de fiesta en la serie en HBO Max

Nadja, Laszlo, Nandor y Guillermo regresan. El 12 de julio el canal FX estrenará la temporada 4 de 'Lo que hacemos en las sombras' (What We Do in the Shadows) y para irnos poniendo los colmillos largos ya tenemos un divertido tráiler de estos nuevos episodios.

Fiesta y crianza

Después de los hechos de la temporada 3 y haber tomado cada uno su camino, los vampiros vuelven a su casa para encontrársela al borde del colapso estructural. Mientras, cada uno sigue con sus ambiciones: Nadja abrirá la discoteca más cool de la zona, Nandor intentará encontrar su esposa perfecta y Laszlo intentará que Baby Colin no sea un vampiro de energía.

Basada en la película de Jemaine Clement y Taika Waititi, 'Lo que hacemos en las sombras' se ha convertido en una de las comedias fantásticas más divertidas de la actualidad así que para mí esto son fantásticas noticias. Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou y Harvey Guillén, conforman el reparto principal de la serie, que cuenta con Paul Simms como showrunner.

Recordemos que, además, hace unas semanas la serie renovó por dos temporadas más, confirmando junto a este adelanto su temporada 5. En España si bien la serie se puede ver tanto en Disney+ como en HBO Max, se supone que el estreno de los nuevos episodios será en la plataforma de Warner, pero no tardaremos mucho en confirmarlo.