Salvaje tráiler de 'Matadero': Antena 3 va a por todas con su "Fargo ibérica"

De entre las muchas series españolas que veremos en los próximos meses, esta es una de las que más ganas tengo que ver. Estoy hablando de 'Matadero', el thriller ibérico (algunos se han referido a ella como la 'Fargo' española) que Atresmedia ha presentado hoy en el marco del FesTVal.

Pepe Viyuela protagoniza esta serie interpretando a Alfonso, un hombre tranquilo vecino de Torrecillas, un pueblo en el que nunca pasa nada. Sin embargo, se irán amontonando una serie de circunstancias que, como veréis, harán que los vecinos de la comarca castellana empiecen a hacer cosas que jamás sospecharon.

Así, durante diez episodios veremos este alboroto en una serie que cuenta en su reparto a actores bastante notables como pueden ser Lucía Quintana, Carmen Ruíz, Tito Valverde, Ginés García Millán, Antonio Garrido, Miguel de Lira, Camila Viyuela, Pep Ambrós, Filipe Duarte entre otros.

'Matadero' está creada por Daniel Martín Sáez de Parayuelo, guionista de series como 'Isabel' y '14 de abril. La república'. Acompañándole en la escritura están Laura Sarmiento, Fernando Navarro, Nacho Cabana y Chus Vallejo. En el lado de la dirección, capitanea Jordi Frades, con Joan Noguera y Salvador García dirigiendo capítulos.

Me ha sorprendido gratamente ver este tráiler que, si bien tiene cierto punto de humor negro a lo 'Fargo' también tiene sus toques de infinidad de producciones. Por ejemplo me viene a la cabeza 'Airbag'. Atresmedia no ha puesto fecha todavía a esta serie, pero siendo, junto a 'Presunto Culpable', una de sus principales bazas de la temporada, no creo que tardemos mucho en verla en Antena 3.