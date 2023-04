'Spider-Man: cruzando el multiverso' tiene un nuevo y espectacular tráiler: lluvia de lanzarredes en la secuela de la única película Marvel ganadora del Óscar

Sony llevará a los fans de Marvel de regreso al Spider-Verso este verano, con la esperada secuela de la ganadora del Óscar 'Spider-Man: un nuevo Universo'. Miles Morales regresa a la pantalla grande con 'Spider-Man: cruzando el multiverso', quizás una de las secuelas de películas de cómics más esperadas de todos los tiempos, y ahora Sony Pictures Animation ha lanzado un nuevo tráiler, y ojo, que la versión internacional es diferente.

Lluvia de hombres araña

Vuelve Miles Morales para un nuevo capítulo de la oscarizada saga del Spider-Verso. Tras reencontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man en Brooklyn al completo es catapultado a través del Multiverso donde se encontrará con un equipo de múltiples Spiderman encargados de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se ve confrontado con el resto de Spiders y deberá redefinir el significado de lo que es ser un héroe para salvar a aquellos a los que más quiere.

La película tendrá el regreso de las estrellas Shameik Moore, Hailee Steinfeld y Jake Johnson, quienes repiten sus papeles de la anterior. Oscar Isaac retomará el papel de Spider-Man 2099, habiendo aparecido por primera vez en la escena posterior a los créditos de 'Un nuevo universo'. Issa Rae lidera el impresionante elenco de recién llegados, asumiendo el papel de Spider-Woman. A ella se unen Karan Soni, Jason Schwartzman, Daniel Kaluuya, Shea Whigham y Jorma Taccone.

'A través del multiverso' está dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, a partir de un guión escrito por Phil Lord, Christopher Miller y Dave Callaham. Además de una segunda película de Spider-Verse, también hay un cortometraje en camino, que cobró vida a través de un programa en Sony llamado LENS (Leading and Empowering New Storytellers). El nuevo corto se llama 'The Spider Within'.