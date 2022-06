'The Kingdom Exodus' muestra su inquietante primer trailer: la serie de Lars Von Trier regresa 25 años después al tétrico hospital

25 años después, volvemos a los pasillos del Rigshospitalet para 'The Kingdom: Exodus', nombre que recibe la esperada temporada 3 de 'The Kingdom' ('Riget'), la serie de culto danesa firmada por Lars Von Trier ('La casa de Jack', entre otros). Los nuevos episodios llegarán el próximo otoño (todavía no hay fecha concreta) y ya podemos ver un primer teaser trailer.

En este adelanto conocemos a la protagonista, la sonámbula Karen (Bodil Jørgensen), quien fuertemente influenciada por la serie 'The Kingdom' (toma giro meta) se pone a buscar respuestas a las preguntas no resueltas de la serie para salvar al hospital de la maldición. Así, una buena noche se encontrará frente a él... y la puerta al Reino se vuelve a abrir.

Así, Lars Von Trier junto a Niels Vørsel, continuará contando la historia de fantasmas ambientado en este hospital construido sobre antiguos estanques de blanqueamiento, donde el mal echa raíces, la ciencia lucha consigo misma y lo misterioso e inexplicable dan lugar a una mezcla de horror y humor.

Regreso al Reino

Junto a Jørgensen, el reparto de 'The Kingdom: Exodus' lo conforman Lars Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Mikael Persbrandt y Tuva Novotny. David Dencik y Alexander Skarsgård participan como estrellas invitadas.

Quedan todavía unos cuantos meses para que la serie se estrene en Dinamarca (a través de Viaplay y DR) este próximo otoño. En España la podremos ver a través de Filmin, que también ha anunciado que pondrá a disposición de sus suscriptores las dos temporadas anteriores, que han sido remasterizadas para la ocasión.