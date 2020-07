'The Rain': Netflix lanza el tráiler de la temporada 3 de la serie postapocalíptica danesa

El 6 de agosto llega la temporada final de 'The Rain', el drama postapocalíptico danés de Netflix. Una serie que, según la plataforma es una de las más populares de entre todas las de habla no inglesa, con más de treinta millones de espectadores. Cifra que, como siempre, debemos valorar en la justa medida, ya que no es posible auditarla.

Así, ya tenemos tráiler para esta nueva temporada 3 que arrancará justo en el momento en el que terminó la segunda. Los hermanos Simone y Rasmus (Alba August y Lucas Lynggaard Tønnesen respectivamente) no se ponen de acuerdo en cómo salvar a la humanidad de la letal lluvia que ha aniquilado Escandinavia.

Mientras él quiere infectar a todo el mundo con el virus que le volvió superhumano, ella insiste en encontrar una posible cura. A lo largo del tráiler vemos cómo va este enfrentamiento y nos hace preguntar si no será demasiado tarde para salvar el mundo. Lo veremos en estos seis episodios finales de la serie.

Junto a August y Tønnesen (Rasmus), el reparto está formado por Mikkel Boe Følsgaard (Martin), Sonny Lindberg (Jean), Lukas Løkken (Patrick), Clara Rosager (Sarah), Evin Ahmad (Kira), Nathalie Madueño (Fie), y Johannes Kuhnke (Sten). En esta nueva temporada veremos la incorporación de Rex Leonard (Daniel), Cecilia Loffredo (Luna), Henrik Birch (Lars) y Annemette Andersen (Trine).

Christian Potalivo, Jannik Tai Mosholt y Esben Toft Jacobsen son los responsables de 'The Rain'.