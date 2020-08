'The War With Grandpa': Robert de Niro se enfrenta a su nieto en el tráiler de su regreso a la comedia

Robert de Niro vuelve al cine familiar, después de haber interpretado al sanguinario Frank Sheeran en 'El irlandés' (The Irishman, 2019), y ahora, el aclamado actor tendrá que vérselas con Peter Decker (Oakes Fegley), su nieto, quién no para de meterle en problemas. Ahora, 'The War With Grandpa' revela su tráiler para su estreno exclusivo en salas de cine.

'The War With Grandpa' es una comedia dirigida por Tim Hill y basada en la novela homónima de Robert Kimmel Smith. En el reparto, De Niro se las verá con Uma Thurman, Rob Riggle, Oakes Fegley. De Niro, personifica a Ed, un abuelo que se ve obligado a mudarse con su hija debido a que esta piensa que ya no puede valerse por sí mismo, por lo que le dará la habitación de su hijo Peter, sin embargo, este no va a ceder su espacio fácilmente y comienza una disputa familiar al más puro estilo Focker.

"Déjame que lo entienda... pretendes que te ayude a ti y a tus amigos de la tercera edad a pelear contra tu nieto y sus amigos, ¿es correcto? si es así me apunto". De Niro contará con la ayuda de Christopher Walken, Cheech Martin y Jane Seymour que completan el gran reparto, uno de los puntos fuertes del regreso del gran actor, pero Peter también cuenta con la ayuda de sus amigos para gastarle diversas bromas a su abuelo.

'The War with Grandpa' iba a estrenarse el 23 de febrero de 2018, sin embargo, un mes antes de su lanzamiento fue postergada, así que tras sufrir varias retrasos más, finalmente los derechos de distribución fueron adquiridos por 101 Studios y se espera que finalmente llegue a los cines el próximo 9 de octubre.