Tráiler de 'Alice in Borderland': la nueva serie de Netflix adapta el manga de supervivencia de la mano del director de 'Bleach'

Nueva adaptación live action de un manga a la vista. En esta ocasión toca hablar de 'Alice in Borderland' (今際の国のアリス), el manga de Haro Aso que se traslada a formato serie de televisión vía Netflix. La plataforma ha lanzado el nuevo tráiler de la ficción, que podremos ver a partir del 10 de diciembre.

Kento Yamazaki ('Kingdom') y Tao Tsuchiya ('Toshokan sensô: Book of Memories') coprotagonizan este drama de suspense que sigue la historia de Arisu, un joven desempleado y obsesionado con los videojuegos que se encuentra de repente en una versión desierta de Tokio. Es un submundo en el que deben sobrevivir superando juegos muy peligrosos. Algo que intentará hacer junto a Usagi, una joven que afronta estos juegos en solitario.

'Alice in Borderland' está dirigido por Shinsuke Sato ('Bleach'), quien coescribe el guion junto a Yoshike Watabe y Yasuko Kuramitsu. El reparto se cimpleta por Nijirô Murakami, Yûki Morinaga, Keita Machida, Ayaka Miyoshi, Dôri Sakurada, Aya Asahina, Shuntarô Yanagi, Yûtarô Watanabe, Ayame Misaki, Mizuki Yoshida, Tsuyoshi Abe, Nobuaki Kaneko, Shô Aoyagi y Riisa Naka.

No es la primera adaptación del manga —que está inédito en España—, ya en 2014 se pudo ver un OVA de tres entregas. Ahora habría que ver cómo se traslada esta obra a los ocho episodios que componen la serie. Aunque el que el director y guionista sea el responsable del live action de 'Bleach' no me inspira confianza, la premisa de la serie promete.