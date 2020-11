Las series son los nuevos cómics: la actual ficción televisiva está ocupando el hueco de las viñetas

Con las llegadas de 'Gangs of London' y '30 monedas' a sus respectivos hogares, las series de televisión vuelven a dejar claro que no todos los espectadores son iguales. A base de sangrientos asesinatos, invocaciones demoniacas o cacerías humanas, algunas de las nuevas apuestas seriales están ocupando, tal vez, el lugar que han ido dejando los cómics. ¿Casualidad o un nuevo libro cómic de estilo?

El episodio como grapa

'The Walking Dead'. 'Preacher'. 'Doom Patrol'. 'The Umbrella Academy'.'Lock & Key'. 'The Boys'. Los estudios de televisión no han dudado ni un segundo a la hora de apostar por éxitos del mundo del cómic para llenar su programación a base de carisma y una jugada más o menos segura, aunque no siempre haya salido. Incluso con la animación, como es el caso de la próxima adaptación de 'Invincible' que llegará a Amazon Prime el año que viene.

Pero lo curioso de todas esas series es que con sus virtudes y sus defectos, todas han perdido parte de su identidad al pasar a la imagen real. No estoy diciendo que la jugada salga mal (aunque la serie sobre el cómic de Joe Hill sea un peñazo), pero sí que, aunque podamos disfrutar de las peripecias del Predicador de Garth Ennis en la televisión, está claro que su traslación ha dado como resultado "otra cosa". El peaje de esas adaptaciones supongo que tendrá que ver con qué puedes llevar a las pantallas de todo el planeta y qué no.

Por esa razón es tan de agradecer la frescura de series como las mencionadas en la introducción de este texto. Cuando uno va entrando en el juego de series como 'Hunters' es lógico que lo primero que se venga a la cabeza sea alguna serie de Vertigo Comics. Su desparpajo y frescura nos recuerdan a aquellos días de series de cuatro o cinco números con portadas increíbles. Y lo mismo pasa con la creación de Gareth Evans y Matt Flannery. 'Gangs of London', creada por el cineasta de 'The Raid' y su director de fotografía habitual, es algo parecido a mezclar los universos más desatados y violentos de Garth Ennis y Mark Millar ( o de Benjamin Marra, si me apuras) y darles ese tratamiento tan de cómic de "no te esperas lo que viene cuando pases de página".

Adaptaciones y originales

Esa sensación inherente al papel no es fácil de mover en la acción a 24 fotogramas por segundo. Por ejemplo, David Fincher y Gillian Flynn perdieron esa cualidad que tenía la novela de la escritora cuando adaptaron 'Perdida'. Por supuesto, la película tiene muchos otros valores, pero ese se había quedado en el limbo. ¿No será que ahora se empiezan a plantear las nuevas series precisamente como cómics? ¿Tal vez hemos perdido la efervescencia de líneas desaparecidas? No olvidemos que el primer título de Marvel Max fue 'Alias', y su adaptación para Netflix como 'Jessica Jones', sin ser nada del otro jueves, tenía el mismo tono lánguido que sus compañeros de generación en la plataforma.

Aprovechando que tenía cerca a Koldo Serra, director de 'La casa de papel', la alucinante '70 binladens' y la reciente (y espléndida) 'Caminantes', no pude evitar dejar caer si esto es cosa mía o si en realidad hay un nuevo rumbo en la pequeña pantalla. "No sabría decirte si ya durante el proceso de venta del proyecto se advierte que está más en la línea de los cómics, pero es cierto que muchas series de ahora sí tienen ese estilo, al menos a la hora de dar continuidad a líneas argumentales largas o variadas, además de temáticas. Es posible que de algún modo, consciente o inconscientemente, estén ocupando ese lugar".

Otra recién llegada al viejo estilo de las grapas es 'Nasdrovia'. La nueva comedia (negra) de Movistar+ adapta una novela de Sergio Sarria ('El hombre que odiaba a Paulo Coelho') y utiliza ese lenguaje del exceso que tantas buenas horas nos ha hecho pasar leyendo series cortas para adultos de las que nunca habíamos oído hablar hasta llegar a nuestra tienda de cómics habitual. Con Leonor Watling soltando paranoias en voz alta y derribando la cuarta pared constantemente, hablando al lector/espectador de lo que está pasando por su cabeza, con un inteligente juego de texturas narrativas, la serie dará que hablar durante las próximas semanas.

Mi colega de redacción John Tones también me da su versión de los hechos: "Las series podrían ocupar el lugar que tradicionalmente han tenido los cómics en términos de formato, porque la cosa episódica ya la tienen en su misma naturaleza. Algunas series recientes como 'The Mandalorian' o 'Territorio Lovecraft' lo aprovechan (aunque en esta última la culpa está más bien en la estructura del libro original), pero la moda del binge watching hace que muy a menudo las series sean, sencillamente, como una peli o novela de diez horas. Particularmente me gustaría ver más series que siguieran este formato, como era 'Historias de la Cripta' con sus adaptaciones de historias originales de los cómics con principio y fin, pero está claro que la gente prefiere grandes arcos narrativos largos, como demostraron las series de Marvel en Netflix. Por eso mis favoritas, las que mejor respetan el espíritu de los cómics tradicionales son las de The CW ('The Flash', 'Legends of Tomorrow', etc.), que suelen tener estructura de monster of the week, pero con un arco global que recorre cada temporada".

Se afirmaba hace tiempo, y así se mantuvo durante una buena temporada, que el mejor cine se estaba haciendo en la televisión. Nunca me lo creí de verdad, porque eso es imposible. Pero ahora, mirándolo con la perspectiva y la tranquilidad que solo el tiempo puede dar, estaba claro que el medio televisivo se estaba preparando para ofrecer algo nuevo reformulando algo viejo. Pero puede que no fuera el cine. A lo mejor eran los cómics.