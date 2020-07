'Caminantes': la primera serie original de Orange es un frenético survival que confirma a Koldo Serra como maestro del género

Orange se estrena con una propuesta nada habitual por nuestras tierras: una serie de terror. Con el buen hacer de Koldo Serra, conocedor del género y de los bosques de sombras de nuestro cine, 'Caminantes' es un frenético survival que aprovecha la tecnología móvil del presente para asustarnos como en el pasado.

Camino al infierno

Olvídate de episodios de transición y minutos de más para conocer las motivaciones o los personajes de una nueva serie, porque en 'Caminantes' no hay tiempo para las pérdidas de tiempo. Con un lenguaje directo, sencillo, eficaz y muy actual, en forma de "historias" de distintas redes sociales y aplicaciones, apenas necesitamos unos pocos minutos para conocer a nuestros protagonistas. Un elenco de nuevos jóvenes talentos de esos que tan claro ven siempre Luis San Narciso y su equipo de casting.

Y es que los últimos trabajos de The Mediapro Studios, como 'Vamos Juan' o estos 'Caminantes' son dos ejemplos magníficos de que otra ficción es posible en nuestro país y que no solo de Originales Movistar vive el aficionado a las series. Cinco jóvenes con ganas de aventura y emociones emprenden el camino de Santiago hasta que el destino los obliga a salirse del camino. Y es que estas nuevas generaciones no están nada preparadas para evitar los desastres y tragedias que el género nos ha enseñado a los más veteranos.

Son muchos los ramalazos de género, clásico y moderno, cinematográfico o televisivo, incluso interactivo, que se dejan ver aquí con todo el sentido y normalidad. Durante algo menos de la primera mitad de la breve temporada, de siete episodios de poco más de un cuarto de hora cada uno, las referencias son claras: los primeros Raimi están ahí acechando tras los árboles. Luego, inevitablemente, las cartas se voltean y parte del encanto se esfuma, pero lo que está por venir es muy apetecible. Por inusual y por conocimiento de causa.

Filtros de muerte

Es uno de los grandes aciertos de la serie. El juego que dan los filtros de las aplicaciones móviles a la hora de provocar daños físicos y psicológicos a un puñado de jóvenes algo ingenuos y con toda la vida por delante. Tras un primer trío de episodios que terminan en lo más alto (los últimos minutos del tercero son especialmente terroríficos), la situación empieza a mirar hacia un pasado en el que Serra y su equipo también se han apoyado técnicamente. Pero como esto es una crítica sin spoilers, tendrás que ver la serie para saber de qué estoy hablando.

El guión de Jose A. Ledo va al grano y hace de los lugares comunes una virtud y no un problema. El ritmo implacable de su narrativa está tan bien presentada que pronto uno olvida que los teléfonos de los personajes son los que están contando esta historia, logrando gracias a un par de detalles ajenos al found footage que esto es, ante todo, eso mismo.

El reparto de 'Caminantes' cumple de sobra. Un puñado de nuevos actores y actrices (Daniel Ibáñez, Alexandra Pino, Carlos Suárez, Songa Park, Lucas Miramón), entregados al infierno al que la historia los ha condenado que, en el fondo, están disfrutando de esta excursión al fin de sus días. Serra y Ledo no reparan en crueldad, momentos crudos y decisiones afiladas como cuchillos.

Pero es posible que nadie haya disfrutado de esta experiencia más que su director. Koldo Serra, uno de nuestros grandes talentos, no pisaba el género puro desde su fantástico debut, 'Bosque de sombras', una verdadera anomalía en nuestro cine del mismo modo que 'Caminantes' es una rareza en nuestras televisiones.

Vivimos unos tiempos complicados para el género de terror. Por cada Ari Aster, por cada Jordan Peele o Robert Eggers, tenemos que sufrir docenas de mediocridades genéricas mientras cazamos tesoros en el verdadero manantial del género: el VOD. Y si 'Caminantes' jugase en esa liga tendría opciones de ser el equipo revelación. Crucemos los dedos para que las plataformas, compañías y estudios sigan apostando por el género puro, porque 'Caminantes' es un flechazo.