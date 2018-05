Tráiler de 'Whitney': así es el documental que explora la conflictiva vida de Whitney Houston

Whitney Houston fue una de las mayores estrellas del mundo de la música, logrando ser la primera artista en colar siete singles como número uno de las listas de Estados Unidos. Posteriormente llegaron los escándalos hasta su trágico fallecimiento con apenas 48 años de edad. Ahora un documental va a profundizar en su figura y aquí os traemos el tráiler de 'Whitney'.

'Whitney' ahonda en la conflictiva trayectoria personal y profesional de Houston mostrando, obviamente, su enorme talento, pero también sus problemas con las drogas y los abusos sexuales que sufrió durante su infancia. Detrás del documental tenemos a Kevin Macdonald, ganador del Oscar por su trabajo en 'One Day in September' y al que algunos quizá recuerden por ser también el responsable de 'El último rey de Escocia' ('The Last King of Scotland').

Macdonald entrevistó hasta a 70 personas para la realización de 'Whitney', aunque luego aparecen en la película poco más de la mitad a lo largo de sus dos horas de metraje. Tiempo suficiente para repasar su vida de forma ordenada, incidiendo también en la problemática relación con su madre, las dificultades de su matrimonio con Bobby Brown y hasta las dudas sobre su propia sexualidad de la protagonista femenina de 'El guardaespaldas' ('The Bodyguard').

El estreno mundial de 'Whitney' ha tenido lugar durante el actual Festival de Cannes y en esta ocasión no tendremos que esperar tanto para verla como con otros títulos exhibidos en el certamen francés, ya que su llegada a los cines españoles está prevista para el próximo 6 de julio.