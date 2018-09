Tráiler de 'Miss Sherlock': HBO ha hecho una versión femenina de Sherlock Holmes en Japón que queremos ver ya

Hace mucho que no echamos un vistazo a lo que se ha cocido en Japón y, de repente, nos encontramos con que hoy mismo se estrena en EEUU una de esas ideas brillantes que vienen desde el país del Sol naciente. Me estoy refiriendo a 'Miss Sherlock' y sí, es exactamente lo que suena.

'Miss Sherlock' es la nueva serie que adapta las aventuras del celebérrimo detective del s. XIX. En esta ocasión Yuko Takeuchi, a quien hemos visto en 'The Ring' encarna a la investigadora, quien recién llega desde su Reino Unido natal a Japón, donde conocerá al Dr. Wato Tachibana y resolverán crímenes a lo largo de sus ocho episodios.

La verdad es que no sé si es por la banda sonora o por qué, pero si me dicen que han cogido directamente la serie de Steven Moffat y la han adaptado directamente al mercado japonés, me lo creería perfectamente. Todo en el tráiler clama 'Sherlock' y, seguramente, tengamos investigaciones a la altura de la serie.

'Miss Sherlock' es una coproducción entre Hulu Japan y HBO Asia, siendo, de hecho, la primera serie de HBO en el país asiático. La serie, como he dicho antes, se ha estrenado hoy en EEUU pero todavía no sabemos si tendrá una mayor distribución internacional. Ojalá la veamos en España porque tiene buena pinta.