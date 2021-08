Tráiler de 'Nightbooks': Netflix y Sam Raimi apuestan por el cine de terror infantil con ecos a 'Jumanji' e 'Historias de miedo'

Antes de volver a la pantalla grande con 'Dr. Strange in the Multiverse of Madness' de Marvel, Sam Raimi ejerce como productor de 'Nightbooks', la nueva película del director David Yarovesky ('Brightburn') para Netflix, una incursión en el cine de terror para niños que llegará a la plataforma el 15 de septiembre de 2021. Hoy tenemos el primer tráiler, que tiene fuertes vibraciones de 'Jumanji' (1995) o 'Historias de miedo para contar en la oscuridad' (Scary Stories to Tell in the Dark, 2019).

Pesadilla antes de Halloween

La sinopsis oficial de la película reza:

“Alex (Winslow Fegley) es un chico creativo con una gran pasión por escribir historias de miedo. Pero cuando lo etiquetan como extraño y lo rechazan por lo que le gusta, jura que nunca volverá a escribir. Es entonces cuando una bruja malvada (Krysten Ritter) lo captura en su apartamento mágico en la ciudad de Nueva York y le exige que le cuente una nueva historia cada noche si quiere seguir con vida. Atrapado adentro con Lenore, el gato rencoroso de la bruja observando cada uno de sus movimientos, Alex conoce a Yasmin (Lidya Jewett), otra joven prisionera que ha aprendido a sobrevivir a los perversos caprichos de la bruja. Con la ayuda de Yasmin, Alex debe aprender a aceptar lo que lo hace único, su amor por las historias de terror, y reescribir su propio destino para liberarlas".

El tráiler prometiendo un ambiente de terror amigable para los niños, al estilo 'Pesadillas' (Goosebumps), con criaturas, fantasía y estilo visual cercano a 'Stranger Things'. Además, 'Nightbooks' supone el regreso de Krysten Ritter, aquí en el pepel de bruja malvada que le calza como un guante.

Mikki Daughtry y Tobias Iaconis escribieron el guión, basado en el libro 'Nightbooks' de J.A. Blanco que parece una especie de versión moderna y escalofriante de 'Las Mil y Una Noches', pero con una bruja que demanda escuchar una historia de miedo cada noche. Parece que estamos ante uno de esos proyectos intrascendentes de Netflix como la muy divertida 'Guía de una niñera para cazar monstruos' que suponen un buen calentamiento de cara a Halloween.