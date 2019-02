Tráiler de la serie 'What We Do In The Shadows': Taika Waititi lleva a sus vampiros (y hombres lobo) a la televisión

Email Kiko Vega @kikovegar Cinco años han pasado ya desde que Jemaine Clement y Taika Waititi sorprendieran al mundo con su documental sobre los vampiros en la actualidad. Tras un montón de éxitos, reuniones y proyectos inimaginables entonces, su mundo de divertida oscuridad volverá esta primavera en formato serie. Vampiros de ayer y hoy 'What we do in the shadows' contará la historia de tres vampiros que comparten casa en Staten Island, donde compaginan sus vidas con sus planes para la dominación de la humanidad que los rodea mientras son grabados para televisión. El primer tráiler de la serie de FX creada por Taika Waititi y Jemaine Clement nos muestra lo que sucede cuando estas personas dejan de ser educadas y comienzan a perder los estribos. Ya sea con los cajeros del supermercado o con sus mayores enemigos: los hombres lobo. Aunque pueda parecer que las ausencias de Waititi o Clement supondrían un bache inevitable, contar con ases del humor como Kayvan Novak o Matt Berry es un seguro de vida. Igual que los planes de sus responsables, que se traen entre manos una secuela en forma de segunda película centrada en los hombres lobo y que llevará por título 'We're Wolves'. Además, su universo sigue en plena expansión tras 'Wellington Paranormal', el spin off centrado en los policías encargados de investigar qué demonios está pasando en Nueva Zelanda. La adaptación televisiva de 'Lo que hacemos en las sombras' se estrenará el próximo 27 de marzo. Espinof en Instagram







