Tráiler de 'Spenser Confidential': Netflix reúne a Mark Wahlberg y Peter Berg para reinventar al mítico detective privado

El director Peter Berg y el actor Mark Wahlberg se complementan mutuamente, y desde hace tiempo siguen llevando una asociación que ahora llega a Netflix con 'Spenser Confidential'. Esta nueva comedia de acción reúne al equipo después de cuatro películas en lo que parece un proyecto más divertido y ligero, tal y como Berg ya señaló el personaje de Wahlberg, Spenser, recibirá más de un porrazo.

Una nueva reimaginación del personaje

Mezclando adrenalina con humor ácido, 'Spenser Confidential' junta a Mark Wahlberg con Winston Duke, Alan Arkin, Iliza Shlesinger, Post Malone, Marc Maron y Bokeem Woodbine. Con un guion de Sean O’Keefe y Brian Helgeland. El Spenser de Whalberg es el mismo de la serie 'Spenser Detective Privado', ya que la película se inspira en el personaje de la novelas de Robert B. Parker y Ace Atkins.

La sinopsis oficial de la película planea lo que a todas luces parece una buddy movie clásica y reza así: "Spenser, un ex policía conocido por causar más problemas que los que resuelve, acaba de salir de prisión y está a punto de irse de Boston para siempre. Pero, justo antes, su antiguo entrenador de boxeo y mentor Henry logra convencerlo de que lo ayude con un novato muy prometedor."

"El nombre de su compañero es Hawk, un luchador de MMA atrevido y sin rodeos que no tiene dudas de que se convertirá en un mejor contrincante que Spenser. Pero, tras el misterioso asesinato de dos de sus ex colegas, Spenser le pide ayuda a Hawk y a su ex, Cissy para investigar y llevar a los culpables ante la justicia".Como Deadline señaló en 2018, Netflix llegó a un acuerdo con Wahlberg, Berg y el patrimonio de Robert B. Parker para hacer una serie de películas en torno a Spenser. Esta llega el 6 de Marzo a la plataforma.