Tráiler de Superniños': Robert Rodríguez y Pedro Pascal vuelven a colaborar tras 'The Mandalorian' en esta película de superhéroes para Netflix

Robert Rodriguez, creador de 'Spy Kids' o 'Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3-D' presenta una nueva clase de héroes dispuestos a rescatar la Tierra de los invasores alienígenas. Rodriguez regresa por navidad con una secuela para Netflix década y media después. Bienvenida sea.

Despierta al héroe que hay en ti

Netflix ha lanzado el primer avance oficial de 'Superniños', cuestionable título español para 'We Can Be Heroes', ofreciendo un primer vistazo a la sorprendente nueva entrega. La película arranca en un futuro en el que Sharkboy (JJ Dashnaw) y Lavagirl (Taylor Dooley) han tenido una hija , Guppy (Vivien Lyra Blair) que tiene la suerte (o la desgracia) de haber heredado una combinación de los poderes de sus padres.

Cuando unos misteriosos seres alienígenas comienzan a desatar el terror haciendo desaparecer a los superhéroes de la tierra, sus hijos son llevados a una lugar seguro. Claro está, los planes de los chicos serán salvar a sus padres trabajando juntos usando sus poderes y formando un nuevo equipo.

Priyanka Chopra, Pedro Pascal, Christian Slater, YaYa Gosselin, Boyd Holbrook, Christopher McDonald o Adriana Barraza son algunos de los rostros que se dejan ver en esta nueva colaboración entre el director y la estrella de 'The Mandalorian' tras el episodio que acabamos de ver.

Rodriguez, que tiene guardada en un cajón la cinta de terror 'Red 11', presenta así su nuevo largometraje tras la interesantísima 'Alita: Ángel de combate', que se quedó en terreno de nadie con más de 400 millones de recaudación, algo mejorable si tenemos en cuenta que en Estados Unidos no llegó a los 90 millones.