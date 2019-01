El tráiler de 'The Death and Life of John F. Donovan' nos resume la nueva película de Xavier Dolan en dos minutos y medio

Aquí tenemos el esperado tráiler de 'The Death and Life of John F. Donovan', la nueva película de Xavier Dolan. El joven prodigio canadiense nos propone una historia cargada de polémica sobre un famoso actor que mantiene una relación epistolar con un fan que solo es un niño; cuando se descubre, el escándalo mediático amenaza con hundir la carrera de la estrella.

Y el tráiler se ocupa de reventar casi todos los giros, resultando un bonito resumen de la película. La verdad, nunca he entendido está clase de adelantos, ¿quién quiere saber lo que pasa antes de ver la película? ¿No es mejor sugerir y provocar curiosidad? En todo caso, mi recomendación es detener el vídeo al minuto (si, como yo, necesitas ver algo) y descubrir el resto en la sala de cine.

Ahora la cuestión es: ¿podremos verla en el cine? De momento no tiene fecha de estreno en España, solo en Italia (7 de marzo) y Francia (13 de marzo). Recordemos que Xavier Dolan presentó su último trabajo en el pasado Festival de Toronto, donde la vio nuestro compañero Álex Manzano. Escribió lo siguiente:

"Yo vengo de este planeta y tú vienes de mí", dice la madre de Donovan. Una frase que podría definir toda la obra del autor canadiense al recoger todas las obsesiones que rodean su cine: homosexualidad, madurez, aceptación, maternidad... 'The Death and Life of John F. Donovan' es un regalo para los fans del cineasta, una especie de cuento, como una fantasía infantil. Plagada de oscuridad bajo música y colores. Es histriónica y el guión patina mucho, pero se trata de un espectáculo tan estimulante.

Kit Harington, Jacob Tremblay, Natalie Portman, Thandie Newton, Susan Sarandon, Kathy Bates, Michael Gambon, Ben Schnetzer y Sarah Gadon lideran el estupendo reparto de 'The Death and Life of John F. Donovan'. Inicialmente también aparecía Jessica Chastain pero Dolan tuvo que recortar drásticamente el primer montaje de 4 horas y la actriz quedó fuera. Además de dirigir, Xavier Dolan firma el guion en colaboración con Jacob Tierney, autor de 'The Trotsky' (2009) o 'Good Neighbours' (2010).