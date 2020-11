Tráiler de 'The Wilds': Amazon quiere su propia 'Perdidos' con su nuevo drama juvenil de supervivencia y secretos en una isla

Hacía muchísimo que no hablábamos de un intento de hacer la nueva 'Perdidos'. Más que nada porque la fenomenal serie de misterio isleño concluyó ha tiempo. Pero llega Amazon y lanza el tráiler de 'The Wilds', cuyos ingredientes principales nos recuerdan bastante a la ficción de J.J. Abrams y compañía.

Eso sí, con un lavado adolescente en una ficción que bien podría encajar con cadenas como The CW o Freeform (y, de hecho está coproducido por ABC Signature Studios, por lo que no iba muy desencaminado). 'The Wilds' se estrenará el 11 de diciembre y está escrita por Sarah Streicher, quien ha trabajado en 'Daredevil'.

La serie, de diez episodios, gira en torno a un grupo de jóvenes chicas que sufren un accidente de avión y se quedan perdidas en una isla desierta. Las náufragas tendrán que forjar lazos si quieren sobrevivir mientras se van conociendo sus secretos, sus traumas y, como giro, se ve que no están ahí por accidente.

En el reparto se encuentran Rachel Griffiths, Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan y Troy Winbush.

Tráiler en español