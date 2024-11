Si la trama no te atrapa, la música lo hace: así es la fórmula que se utiliza en el cine para hacer que el tráiler se robe toda tu atención

Les había comentado anteriormente que, tanto yo, como varios conocidos y un hombre en Nueva Zelanda, nos hemos declarado víctimas de los adelantos cinematográficos que vemos en internet, y es que con la teatralidad con la que nos muestran los adelantos de los estrenos del cine, es imposible no generarnos expectativas sobre grandes producciones que nos morimos por ver, sin embargo, cuando la historia no nos llama la atención, siempre hay una forma de hacer que un tráiler nos resulte verdaderamente llamativo, y muchas veces es gracias a la música.

Seguramente alguna vez has visto el anuncio en televisión de un tráiler de una cinta, pero la historia no te suena en nada, sin embargo, lo que escuchas sí que te resulta verdaderamente familiar, y es que no es nada nuevo: es una canción que ya conoces a la que le han bajado la velocidad, pero en la que han conservado la letra. Así es como funciona la trailerización de las canciones para que, quienes no se sienten atraídos por un avance, sí lo hagan por la canción que escuchan.

Brian Monaco, presidente y director de marketing global de Sony Music Publishing, afirmó en su momento que este proceso es muy común: "Se llama 'trailerizar' una canción. Eso significa cambiar todos los aspectos de la canción, pero dejar la letra que la gente conoce. El objetivo es captar la atención de la gente. Tal vez al principio no estén prestando tanta atención al tráiler y empiecen a escuchar el estribillo de la canción y digan: 'Espera, conozco esta canción'. Entonces empiezan a prestar atención y, sin saberlo, ahora están viendo el tráiler".

No sólo es nostalgia... también es negocio

Lejos de atraer a las audiencias con el gancho de la música que mucha gente conoce para obtener su atención, este tipo de decisiones creativas por parte de los departamentos encargados del sonido y la musicalización tiene que ver con algo más que una mera conexión emocional, tal como lo confirma Jonathan McHugh, supervisor musical, director y miembro fundador del Gremio de Supervisores Musicales: "En un tráiler de dos minutos, la gente está evaluando si quiere o no ver la película. Se trata de manipular las emociones del espectador con música que sea provocativa y que al mismo tiempo muestre la acción y transmita el mensaje. El público familiarizado con una canción la recordará y los más jóvenes dirán: 'Yo descubrí esto'".

¿Entonces por qué en los avances se apuestan por nuevas versiones? Fácil: porque sale más barato. Los nuevos cantantes que interpretan estas versiones están recibiendo un pago (en realidad, una fracción de lo que cobrarían las voces originales) y, al mismo tiempo, estos artistas ganan visibilidad en tráileres de alto perfil para películas de gran atractivo.

Por nombrar algunos ejemplos, tenemos 'Enter Sandman' de Metallica interpretada por Alessia Cara y The Warning para 'Midnight Suns' y, recientemente 'Space Oddity' de David Bowie para la última entrega de 'Venom', curiosamente, ambas producciones de Marvel.

Y si... ya hay una fórmula a seguir

Aunque el cine sea un arte en el que las reglas parecen más flexibles que en cualquier otra disciplina artística, lo cierto es que esta industria parece ahora tan genérica que, literalmente, todos los tráilers actualmente siguen la misma pauta de composición para poder crear sus avances para el cine, como lo demuestra un video subido a YouTube por Auralnauts, donde, paso a paso, nos guía en cómo crear el tráiler perfecto para una cinta que se convertirá en todo un suceso de taquilla y en el que, irónicamente, utiliza una nueva versión de 'You Spin Me Round' de Dead or Alive para demostrar que, una vez más, la música es el mejor aliado para llamar nuestra atención.

En Espinof | Así luce hoy 'La España perdida', el pueblo en México donde Luis Buñuel grabó una de sus más controversiales cintas

En Espinof | "Ningún agradecimiento en absoluto a ustedes". Así fue el peculiar reclamo post-créditos de la mítica 'Scream'