Vibrante tráiler de 'Hard Sun': la nueva serie del creador de 'Luther' nos lleva a la antesala del fin del mundo

Son muchos los que esperan impacientes la prometida quinta temporada de 'Luther', pero Neil Cross, creador de la serie protagonizada por Idris Elba, ha estado últimamente muy ocupado con 'Hard Sun'. En su nueva obra televisiva nos va a ofrecer una visión particular de una sociedad abocada al fin del mundo tal y como nos adelanta el vibrante tráiler que acaba de lanzar BBC.

Situada en un Londres pre-apocalíptico, 'Hard Sun' gira alrededor de Robert y Elaine, dos policías que no podría ser más diferentes entre sí pese a ser compañeros. Él es un hombre familiar y un policía entregado pero también corrupto hasta la médula, mientras que ella es difícil de tratar y lleva una vida complicada, aunque a cambio jamás aceptaría un soborno. Ninguno confía en el otro, pero tendrán que aprender a hacerlo si quieren sobrevivir y neutralizar la amenaza.

Jim Sturgess -'Across the Universe'- y Agyness Deyn, Afrodita en 'Furia de titanes' ('Clash of the Titans'), dan vida a los dos grandes protagonistas de 'Hard Sun'. Está claro que la química entre ellos va a ser decisiva para que la serie llegue a buen puerto, pero bueno, confiemos en que Cross haya sacado lo mejor de ellos, que con 'Luther' ya hipnotizó a muchos con la dinámica que creó entre Elba y Ruth Wilson.

La primera temporada de 'Hard Sun' está dividida en seis episodios, por lo que tiene que ser una constante lucha contra el reloj para evitar el fin del mundo. Ahora solamente nos queda esperar hasta el 6 de enero de 2018 para poder valorar el resultado, pues será entonces cuando la estrene BBC. De su llegada a España aún no se sabe nada.