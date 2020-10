'El Ala Oeste de la Casa Blanca': Sterling K. Brown será Leo McGarry en la reunión teatral de la serie de Aaron Sorkin para HBO Max

El esperado regreso —puntual, pero regreso de todas maneras— de 'El Ala oeste de La Casa Blanca' ('The West Wing') para HBO Max ha anunciado un fichaje estrella para el único papel que le había quedado, desgraciadamente, vacante en esta reunión. Sterling K. Brown será la mano derecha del presidente Bartlet Leo McGarry.

Y digo desgraciada vacante porque John Spencer, que encarna al jefe de gabinete de la Casa Blanca, falleció en 2005. Por lo demás, el protagonista de 'This is Us' se une al resto del reparto original de la serie: Martin Sheen, Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Richard Schiff, Bradley Whitford y Janel Moloney.

HBO Max emitirá este especial el 15 de octubre (no sabemos nada de su llegada a España) que consistirá en la representación teatral del decimocuarto episodio de la tercera temporada. Aaron Sorkin y Thomas Schlamme se ponen el el papel de dramaturgo y director respectivamente en esta adaptación rodada en el Orpheum Theatre de Los Angeles.

En 'Hartsfield's Landing' el presidente Bartlet (Martin Sheen) se enfrentaba en sendas partidas de ajedrez a Sam (Rob Lowe) y Toby (Richard Schiff) mientras en la sala de Situación analizaban una crisis militar entre Taiwán y China en el estrecho que les separa. El episodio toma nombre de un pequeño pueblo de New Hampshire cuyas primarias suelen predecir el resultado de las elecciones presidenciales.

Esta reunión especial de la serie se realiza en colaboración con la organización sin ánimo de lucro When We All Vote, dedicada a promover el voto en las elecciones.