'El ala oeste de la Casa Blanca' reúne a su reparto para una versión teatral de un episodio de la serie en HBO Max

En época de reinicios, remakes y reuniones de repartos Aaron Sorkin ha decidido reunir al reparto original de 'El ala oeste de la Casa Blanca' ('The West Wing') para un episodio especial para HBO Max. Y ojo porque en un alarde de originalidad, el guionista ha decidido convertir la serie en una obra de teatro.

Más en concreto, nos encontraremos con una representación teatral del episodio 3x14 de una de las mejores series de la historia, 'Hartsfield Landing', en el que el presidente Bartlett enzarza a Sam y Toby en diversas partidas de ajedrez en paralelo al propio juego político que lleva con los chinos. Mientras, Toby está pendiente del resultado de las primarias en un remoto pueblo de New Hampshire.

El episodio estará dirigido por Thomas Schlamme, uno de los habituales de la serie, y en el reparto nos encontraremos con Martin Sheen, Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Richard Schiff, Bradley Whitford y Janel Moloney. Vamos, el reparto principal casi al completo ya que, recordemos, John Spencer (Leo) falleció en 2005.

Este episodio teatral se grabará a principios de octubre durante varios días en el Orpheum Theatre de Los Angeles. No está clara la fecha de estreno pero HBO Max produce en colaboración con When We All Vote, una organización sin ánimo de lucro copresidida por Michelle Obama para concienciar y aumentar la participación en las elecciones de Estados Unidos, por lo que probablemente podamos verlo antes del martes 3 de noviembre.

Conociendo el estilo de Aaron Sorkin (y el de 'El ala oeste' en particular), no debe ser especialmente difícil trasladar un capítulo al escenario. Más que nada por ese estilo tan teatral que tiene la serie. Eso sí, va a deber de tener cuidado con que no se les acabe el escenario en esas largas conversaciones por pasillos tan característicos de la serie.