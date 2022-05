Amber Heard no ha sido reemplazada en 'Aquaman 2': el verdadero motivo por el que se ha aplazado el estreno de la película de DC

Muchos medios se han apresurado a publicar últimamente que Amber Heard había sido despedida de 'Aquaman 2', aludiendo a un artículo inexistente de Forbes. Bueno, realmente sí se llegó a mencionar de pasada en ese medio hace ya más de un año en un texto sobre cómo Emilia Clarke había vendido su casa por una cifra millonaria. Ya entonces se publicó y desmintió. Y ahora me temo que procede hacer lo mismo ante la ola de desinformación aprovechando la batalla legal de la actriz con Johnny Depp.

Lo cierto es que el rodaje de 'Aquaman and the Lost Kingdom' ya ha finalizado y que Heard participó en el mismo sin mayores incidentes. Sí que existe una petición online con casi 4 millones de firmas para eliminarla de la película y no conviene descartar los rumores de que su presencia en la película de DC haya sido reducida a apenas 10 minutos. Pero ella sigue en la película y es casi imposible que eso vaya a cambiar.

Alguno aprovechará para mencionar el caso de Depp en 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore', pero su salida de esa película se produjo cuando había rodado apenas una escena. Cambiarlo por completo es algo mucho más complicado, y sí que existe algún precedente - el fichaje de Tig Notaro para sustituir a Chris D'Elia en 'Ejército de los muertos' o Christopher Plummer regrabando todas las escenas de Kevin Spacey en 'Todo el dinero del mundo'-, pero Hollywood nos ha demostrado últimamente que es una solución harto improbable.

Por qué se ha aplazado

Recordemos por ejemplo a Armie Hammer en 'Muerte en el Nilo' o a Ezra Miller en 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore' -y buen marrón tiene Warner entre manos con 'The Flash'-. Es un movimiento demasiado costoso para hacerlo a posteriori, y además el propio James Wan ya dejó bien claro cuál es el motivo por el que se ha aplazado el estreno de la secuela de 'Aquaman' se debía a necesitar más tiempo para completar el titánico trabajo de efectos visuales que requiere la película.

El director de 'Maligno' no tuvo repartos en en mostrarse "agradecido por el tiempo extra necesario" para tenerlo todo a punto, confesando poco después que "no podía llegar para la fecha de diciembre por mucho que me guste el hueco navideño". Los amantes de las teorías de la conspiración quizá estén pensando que eso se va a aprovechar para sustituir digitalmente a Heard, pero no hay nada ni remotamente parecido a una información oficial al respecto. Guste más o menos, Heard seguirá siendo Mera en 'Aquaman 2'.