"Aquí sois todos bienvenidos". El reparto de 'El señor de los anillos' muestra su rechazo al discurso de odio infiltrado entre las críticas a 'Los anillos de poder'

Hace un par de días repasábamos cómo el review bombing había vuelto a hacer acto de presencia para adulterar las puntuaciones en diferentes agregadores online de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', criticando con dureza la serie de Amazon Prime Video no en base a sus valores como producción televisiva, sino centrándose en aspectos raciales y sociopolíticos —algo, recordemos, que distingue el bombing de una reseña negativa al uso—.

Pues bien, las reacciones por parte de miembros de la industria no se han hecho esperar, y los intérpretes que dieron vida a Frodo, Pippin, Merry y Sam en la trilogía de 'El señor de los anillos' dirigida por Peter Jackson han sido los primeros en condenar los ataques racistas a miembros del reparto y el equipo de producción de 'Los anillos de poder'.

Por una parte, Elijah Wood, Dominic Monaghan y Billy Boyd, a través de la cuenta de Twitter del primero, han publicado una imagen en la que visten una camiseta con orejas de diferentes razas de la Tierra Media con distintas tonalidades, acompañada por la frase "Aquí sois todos bienvenidos".

Por otra, Sean Astin, el cuarto hobbit, ha hecho una publicación similar en su cuenta personal vistiendo una gorra con el mismo motivo que las camisetas de sus compañeros.

We stand in solidarity with our cast. #YouAreAllWelcomeHere pic.twitter.com/HLIQdyqLmr