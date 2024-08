Aubrey Plaza aún no ha visto la temporada 2 de 'The White Lotus', y el motivo la reafirma como la persona más guay del universo. "No puedo lidiar con cosas así"

No sé si aún queda alguien que dude de la verdad absoluta que se esconde tras esta afirmación, pero hay que volver a ponerla sobre la mesa: Aubrey Plaza es la persona más guay del universo. No sólo es una actriz para enmarcar, sino que ha logrado dibujar una línea tremendamente difusa entre persona y personaje hasta el punto de hacernos dudar de qué es real y qué no cuando la escuchamos hablar.

La contraseña de marras

Lo último que ha hecho que, como ocurría con Faulkner en el pueblo de 'Amanece que no es poco', tengamos verdadera devoción por Plaza, es su explicación a la pregunta de por qué no ha visto aún la segunda temporada de 'The White Lotus', en la que participó dando vida a Harper Spiller. Ha sido en una entrevista con The Wall Street Journal, y la respuesta no tiene desperdicio.

“Todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Para ser honesta, tuve problemas para abrir mi cuenta de HBO Max cuando intenté verla originalmente. No pude descifrar la contraseña y, por lo general, simplemente me doy por vencida cuando no puedo recordar las contraseñas. Simplemente no puedo lidiar con cosas así. Me encantaría un DVD, pero ya no envían packs de DVD. Lo pido todas las veces”.

Pero ojo, porque este no ha sido un caso aislado en la experiencia de Plaza con las plataformas de streaming. El año pasado, hablando con Vanity Fair, no ocultó su cabreo al lidiar con ellas y su frustración al no poder la temporada 20 de Top Chef.

“Estaba intentando ver la temporada 20 de ‘Top Chef’. No pude averiguar cómo coño hacerme Hulu + Live. ¡Me rindo! No puedo. Simplemente no puedo. Entonces, lo que me gusta hacer es ir a iTunes y comprar películas antiguas. O voy a iTunes y simplemente compro toda la serie de ‘Los Soprano’, y luego mi marido me dice: ‘Puedes ver eso gratis en HBO Max’”.

Como para no quererla.