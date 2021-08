'The White Lotus': cómo una serie para rellenar el verano se ha convertido en el éxito inesperado de HBO

Si hay un punto a favor que parece tener la emisión semanal contra la disponibilidad de una temporada entera de golpe es, sin duda, la curva de acogida que tiene una serie y la capacidad de pasar de ser discreta a uno de los éxitos del verano. HBO lo sabe bien y el último ejemplo ha sido 'The White Lotus'.

Una ficción que, literalmente, surgió de la necesidad de rellenar la parrilla. Cuenta Mike White, su creador, que la propuesta para hacerla le llegó en un momento en el que decidió hacer un viaje sin rumbo por el oeste de Estados Unidos. En pleno proceso de navegar por una depresión pandémica, recibió un correo de HBO pidiéndole una miniserie. El COVID-19 había dejado a la cadena con un hueco en la programación que debían cubrir como sea.

Quizás por eso sea por lo que la cadena premium estadounidense no se ha preocupado demasiado en generar ruido. Su estreno el pasado 11 de julio apenas tuvo expectación, con una promoción estándar (un par de tráilers, alguna imagen) y sin muchas ganas de molestar. Si funcionaba, pues un tanto para ellos. Si no, el estreno era lo suficientemente discreto como para poder barrerlo bajo la alfombra.

De hecho, el mayor aliciente, además de contar con Connie Britton y Jennifer Coolidge entre otros, era más para la crítica que para el público. Mike White fue responsable en esa misma casa de 'Iluminada' ('Enlightened'), una serie protagonizada por Laura Dern que, si bien tuvo un buen recibimiento entre los críticos, acabó siendo cancelada por sus bajos datos de audiencia tras su temporada 2.

Así que podríamos pensar perfectamente que HBO se la ha jugado a la carta de "serie de prestigio", sabiendo perfectamente que muchas de sus series necesitan un tiempo (de reposo para algunos, de espera para otros) para que se empiece a habar de ellas. No es, desde luego, el primer caso de estas características

Si una serie es buena, el boca a boca logrará convertirlos en éxito. De hecho, esta pasada primavera pudimos ver una evolución similar con 'Mare of Easttown'. La gran diferencia (y de hecho se nota al mirar las tendencias) es ese ruido previo que tenía la miniserie de Kate Winslet.

Our data coincides with how Justin (and I!) experienced White Lotus.



Came to it a couple of episodes in, and loved it. Demand for HBO's show skyrocketed after the third episode (July 25th). Word of mouth (read: Twitter and blogs) remains key. https://t.co/WgLRcXW4H7 pic.twitter.com/T12uB6Qnv4