Channing Tatum no puede ver películas de Marvel después de la cancelación del spin-off de Gambito: "Me quedé muy traumatizado"

Algunos actores y cineastas se toman ciertos proyectos de manera muy personal, especialmente cuando son grandes fans de los personajes con los que están tratando. En el caso de Channing Tatum, la cancelación de la película de Gambito en la que trabajó durante años le afectó tanto que dice que terminó "traumatizado" y que ya no puede disfrutar igual de las películas de Marvel.

Los X-Men y su larga lista de películas formaron una de las franquicias clave a la hora de hablar de superhéroes en el cine durante las últimas dos décadas. Desde Fox quisieron continuar ampliando el corral con nuevos spin-offs además de la saga principal y las películas de Lobezno con Hugh Jackman, por lo que pronto empezaron a surgir posibles proyectos protagonizados por otros mutantes..

Para uno de estos spin-offs parecía que tenían al héroe perfecto: Gambito, un mutante carismático y con una gran base de fans detrás. El elegido para encarnarle en la gran pantalla fue Channing Tatum, quien también dirigiría la película.

Tatum y Reid Carolin, su socio en producción, estuvieron preparando trabajando en la posible película de Gambito para Fox durante varios años en un limbo eterno de producción. Sin embargo, cuando finalmente Disney compró el estudio en 2019, el proyecto fue uno de los títulos que pasaron por la guillotina junto con el resto de películas de los X-Men que podría haber en desarrollo.

La cancelación del proyecto sentó muy mal a Tatum, que confiesa que se derrumbó y que desde entonces no ha sido capaz de disfrutar igual de las películas de Marvel.

"Una vez se fue 'Gambito', me quedé muy traumatizado. Cerré la maquinaria de Marvel, no he sido capaz de ver ninguna de las películas desde entonces", explicó el actor a Variety. "Quería muchísimo a ese personaje. Es demasiado triste, fue como perder a un amigo porque estaba listo para interpretarle."