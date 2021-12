Chris Noth, despedido de 'The Equalizer' tras las acusaciones de abuso sexual: "Es difícil no cuestionar el momento en el que salen estas historias"

Chris Noth ha sido fulminantemente despedido de 'The Equalizer', la serie de CBS protagonizada por Queen Latifah. Su marcha viene como consecuencia de las acusaciones de abuso sexual vertidas hacia el actor, publicadas por The Hollywood Reporter el pasado jueves.

En el reportaje del medio daban un paso adelante dos mujeres, cuyos pseudónimos son Zoe (40) y Lily (31), que aseguran que el actor abusó sexualmente de ellas en 2004 y 2015, respectivamente. Son acusaciones separadas motivadas por la promoción de 'And Just Like That' con la reaparición de Noth como Mr. Big.

Unas acusaciones que el actor niega categóricamente, asegurando que esos encuentros fueron consensuados:

"Las acusaciones hechas hacia mí por individuos que conocí hace años, incluso décadas son absolutamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o 30 días -no siempre es no- esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consentidos. Es difícil no cuestionar el momento en el que salen estas historias. No estoy seguro de por qué salen ahora, pero sé esto: no abusé de estas mujeres."

Desde luego sí que podemos pensar que han elegido un momento bastante oportuno para lanzar estas acusaciones, ya que dinamita tanto el estreno de 'And Just Like That' como el anuncio de Peloton realizado por Ryan Reynolds y que ha sido retirado ipso factor.

Hablando de la secuela de 'Sexo en Nueva York', sus protagonistas Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis han lanzado un breve comunicado conjunto en el que apoyan a las demandantes:

"Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones hacia Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han dado el paso y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que ha sido algo muy difícil y las elogiamos por ello."

Eso sí, de momento, y a pesar de lo indicado en un primer momento, no parece haber una investigación oficial por parte de la policía de Los Angeles.