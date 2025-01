Christopher Walken odia la tecnología, y no se arrepiente de ello. "No tengo un móvil, nunca he mandado un e-mail"

¿Qué haríamos sin móviles, hoy por hoy? ¿Cómo molestaríamos a la gente en el autobús, romperíamos el silencio en los vagones del AVE, ignoraríamos grupos en los que nos han metido con 30 participantes que no conocemos de nada y estaríamos siempre disponibles para que nuestro jefe nos pidiera cosas fuera del trabajo? Si esta te parece una perspectiva demasiado negativa del mundo de la telefonía móvil, espera a ver la opinión de Christopher Walken.

No kiaro un móvil, gracias

En una entrevista dada al Wall Street Journal, el actor, que lleva 62 años en la industria (y sumando) ha declarado que su relación con las novedades tecnológicas es cercana a cero: "No tengo tecnología. Solo tengo una antena por satélite en mi casa. He visto 'Separación' en los DVDs que son tan amables de enviarme. No tengo un móvil. Nunca he mandado un e-mail o, -¿como lo llamáis vosotros?- tuiteado". Tiene sentido, pues, que aparezca en una de las series más luditas del siglo XXI, aunque aclara que no fue eso lo que le atrajo de la obra maestra de Apple TV+.

Noté que era un trabajo muy especial. Era misteriosa, pero divertida y aterradora, lo que siempre he sentido que es una buena combinación. Además estaba el hecho de que la dirigía Ben Stiller. Estuve en una obra de teatro con él hace 30 años y sus padres eran amidos míos. También estaba John Torturro. Le conozco desde hace 40 años y fuimos actores jóvenes juntos. Cuando conoces a alguien durante tanto tiempo, se nota. Puedes ver que estos actores se caen bien entre ellos.

Puede que -de momento- no haya aparecido en la temporada 2 de 'Separación', pero tiene todos los papeles para volver a hacer el papel por el que fue nominado al Emmy, aunque sea durante unos minutos, en un momento u otro. Eso sí, eso no significa que sepa exactamente cuáles van a ser sus próximos trabajos: "No creo que nunca haya terminado un trabajo y supiera cuál es el siguiente. '¿Por qué elegiste hacer eso?', me lo dicen mucho. Y la verdad es que no elijo. Simplemente trabajo. Y tiene que ver con el arte, con quién vas a estar, a veces con el lugar de rodaje, cuánto van a pagarte. De todo. Desearía poder elegir". Y elige no tener un teléfono móvil. Genio y figura, desde luego.

