"Cuando eres joven quieres ser el más macho": Van Damme enterró el hacha de guerra con Steven Seagal tras una rivalidad encarnizada que se remonta a los noventa

Volver a la era del cine de acción de los 80 y 90 es volver a los iconos masculinos clásicos. Ver quién era más machote, quién pegaba más fuerte. Nombres como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal y Jean Claude Van Damme eran los que conquistaban la pantalla en aquel momento. Aunque el tiempo ha demostrado que había espacio para los cuatro, en aquel momento la batalla estaba servida.

Una batalla a campo abierto era la que tenían Van Damme y Steven Seagal. Ambos tenían un perfil similar, no solo por el tipo de películas que hacían sino por tener un background tanto de interpretación como de artes marciales. La enemistad comenzó en 1991 cuando en el show de Arsenio Hall, cuando presionado por el presentador para decir lo que pensaba sobre Van Damme, Seagal dijo:

"Creo que es una cuestión de opinión que fuera campeón en algún lugar. No estoy siendo mezquino ni nada por el estilo, le deseo lo mejor. Pero hay mucha gente que dice que eso no es verdad".

Habría que esperar tres años hasta encontrar una respuesta de Van Damme, quien en una entrevista para MovieLine se pronunció sobre la situación, diciendo que se había encontrado con Seagal tiempo atrás en un Planet Hollywood (una cadena de restaurantes) y tras preguntarle por qué había hablado de él en televisión solo había recibido una frase entre dientes como respuesta. "Es un buen tío, pero está muy tenso", dijo en aquel momento.

"No está en buena forma física, en absoluto. Llegó a la pantalla interpretando a un machote que lucha con traje. A las mujeres les encanta eso. Warner Bros le promocionó mucho en 'Por encima de la ley' y la película no funcionó mucho, pero se convirtió en una estrella en vídeo. Creo que tiene carisma. Ahora tiene que cambiar, encontrar algo nuevo. Será... difícil".

La famosa confrontación en casa de Stallone

La rivalidad llegaría a su clímax en una fiesta que Sylvester Stallone organizó en su casa en Miami en 1997 y que estuvo llena de famosos, entre ellos Arnold Schwarzenegger, Madonna y por supuesto Seagal y Van Damme. Conforme avanzó la noche y subió el alcohol, la tensión entre ellos también lo hizo. Según declaró Stallone:

Van Damme estaba cansado de que Seagal dijera que podía patearle el culo, así que ofreció a Seagal salir a mi patio trasero. (...) Seagal puso una excusa y se marchó. Pero Van Damme, que estaba como loco, lo localizó en un club nocturno y volvió a ofrecerle salir afuera. (...) Van Damme era demasiado fuerte. Seagal no quería nada de eso".

En las declaraciones de ambos de aquella noche, Van Damme dijo que "no hubo ninguna pelea, solo algún empujón. Esperé dos horas pero nunca vino, fue muy irrespetuoso". Seagal, por su parte, cuenta en su versión de los hechos que “Se acercó a mí. Echaba espuma por la boca. Simplemente le dije, "cuando estés sobrio, si ese día llega, vienes y me dices lo que quieras"".

El tiempo pasó y no volvió a haber ningún enfrentamiento entre ellos. El año pasado en una entrevista a Daily Mail Van Damme afirmó que él ya tenía el tema olvidado y había pasado página. "No tengo ningún problema con Steven. Cuando eres joven quieres ser el más macho. Si lo viera hoy, no tendría ningún problema." A sus 63 años, el actor belga está escribiendo un proyecto de largometraje llamado 'Battle Ground', que sería su última película de artes marciales.

En Espinof | Las 33 mejores películas de acción de la historia

En Espinof | 'Ellos tienen miedo de hacerlo". Jean-Claude Damme explica por qué él es más valiente que Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger