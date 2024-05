Steven Seagal confirma la razón por la que nunca aparecerá en 'Los mercenarios': "no me agradaron algunas de las personas involucradas"

En el mundo del cine de acción, sabemos que no hay mayor referencia que los filmes de los años noventa que dejaron una marcada huella dentro de este género, y si de rostros hablamos, no hay mejor rostro para describir el éxito de estas películas que Jean-Claude van Damme llevó al estrellato, aunque claro, el icónico actor belga no es del agrado de todos, como lo ha declarado el también reconocido Steven Seagal.

En una reciente entrevista para Big Issue, el actor que tiene en existencia una de las más sosas escenas de sexo en el mundo del cine ha declarado el porqué es que no ha aparecido en las cintas de 'Los mercenarios', una serie de películas en las que se reúne lo mejor de la alta esfera del género de acción y que ha visto el renacer de verdaderas leyendas de las peleas a puño limpio en la pantalla.

En dicha entrevista, Steven Seagal no nombró a Van Damme directamente, sin embargo, sí que lanzó una indirecta al reconocer que "simplemente no me agradaron algunas de las personas involucradas", lo que nos da a entender que en realidad la invitación siempre estuvo ahí, misma que Seagal rechazó desde el principio.

Para ponernos un poco en contexto, todo comenzó cuando, en 1991 en una entrevista para el programa de Arsenio Hall, Steven Seagal aseguró que Van Damme no era ninguna estrella de las artes marciales poniendo en duda sus títulos, éxitos y reconocimientos: "Creo que el hecho de que Van Damme haya sido campeón en cualquier lugar es una cuestión de opiniones. Le deseo lo mejor, pero hay mucha gente que afirma que lo que dice Van Damme no es verdad".

Como respuesta, Van Damme retó a Seagal a una pelea cuando ambos coincidieron en una fiesta, sin embargo, "sólo se dio un enfrentamiento, porque era una casa muy bonita, con muebles muy bonitos, así que le dije a Steven 'vamos fuera', pero esperé dos horas y nunca apareció".

Una rivalidad que permanece hasta hoy

A pesar de que han pasado ya treinta años de aquel conflicto, las consecuencias se siguen viendo hoy, y es que no sólo la enemistad con ellos quedó como anécdota en aquella fiesta, sino que también fue un factor decisivo para que van Damme apareciera en 'Los mercenarios', ya que como reportó Europa Press en su momento, la condición para aparecer en la película fue que Stallone vetara por completo a Seagal para aceptar su papel.

Pero no sólo eso, sino que también hay otra persona que hizo que Seagal rechazara 'Los mercenarios': el productor Avi Lerner, que en los años noventa trabajó con Wesley Snipes, el propio Stallone y Dolph Lundgren, actores que han aparecido en alguna entrega de esta saga, para las que Lerner puso dinero como director ejecutivo, lo que hizo que Seagal rechazara definitivamente aparecer en esta cinta, ya que el actor llegó a demandar a Lerner y su compañía de producción porque afirmaba que le debían dinero.

Por cuestiones personales, de contrato y rencillas entre productor y actor, lo cierto es que era muy difícil el hecho de que Seagal formara parte de 'Los mercenarios', dejándonos con las ganas de ver juntos a los máximos exponentes del cine de acción de los noventa.

